El tabernero medieval que recibe turistas y el soldado de Doña Urraca que alerta del Cerco: Turismo diseña vídeos inmersivos y de realidad virtual de la Zamora del pasado

La Concejalía de Turismo avanza para dotar de contenidos experienciales y dar una nueva vida al Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales de Zamora.

Para ello, el departamento que dirige Christoph Strieder ha aprovechado los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para contratar una serie de contenidos, entre los que se incluyen vídeos para ver con gafas de realidad virtual, otros inmersivos para visionarse en pantallas panorámicas o una ruta del Cid y otra de Doña Urraca con una treintena de paradas en lugares de interés turístico de la ciudad entre ambas.

Del mismo modo, las empresas adjudicatarias de los vídeos tendrán que recrear en modelos de tres dimensiones de diversos objetos medievales utilizados en la Zamora de la época.

Entre ellos figurarán un telar de peine de fabricación de tapices, un atuendo de lino y lana, herramientas agrarias como la azada, la hoz y la guadaña, un molino manual de piedra, una panera con serón y cesta de mimbre, un set de piezas de cerámica, una balanza de mercader con pesas y monedas de curso en la Edad Media como maravedíes y mancusos. También se recrearán medallas y amuletos, un rosario, una menorá, una armadura de soldado, una ballesta, la espada del Cid o la corona y el cetro de doña Urraca.

La idea es que todos esos objetos puedan visionarse en el centro de interpretación de las ciudades medievales, donde el visitante también dispondrá de gafas de realidad virtual y una sala de vídeos inmersivos que permitirán contar una historia al visitante.

Vídeos y rutas

A modo de ejemplo, el Ayuntamiento propone que el contenido de realidad virtual represente una posada medieval en la que el tabernero recibe a los turistas del Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales y, tras hacerles una pequeña introducción de la época y el contexto histórico, de repente irrumpe un soldado de Doña Urraca para informar de que Zamora está bajo el asedio de Sancho II e invitar a los turistas a quitarse las gafas de realidad virtual y subir a la terraza del centro a ver el avance de las tropas enemigas. De esta forma se engancharía con un segundo vídeo, este en pantalla panorámica en 270 grados, con el que continúe la historia. Después, el turista podrá elegir entre las dos rutas diseñadas, que realizarán con apoyo de audios y vídeos en las paradas programadas.

El encargo incluye igualmente modelos en 3D del Castillo de Zamora, en el estado que presentaría en la época medieval, y de la Catedral, sin su parte neoclásica, además de contar con modelos en 3D del exterior y el interior de las aceñas de la ciudad.

Los vídeos y el material en tres dimensiones los adjudicó el Ayuntamiento de Zamora el pasado viernes por un importe conjunto de unos 54.000 euros y las empresas adjudicatarias de los dos lotes tienen ahora dos meses de plazo para realizar el encargo. Un material que mostrará Zamora a los visitantes de una forma diferente, experiencial e inmersiva, en consonancia con las nuevas demandas turísticas que dejan huella.