Las rutas de Paco, 224 formas distintas de recorrer Zamora: "Tener un recurso así en la España vaciada es algo de lo que casi nadie puede presumir"

Hace seis años un puñado de amigos de Zamora aficionados al senderismo comenzó a recorrer la provincia haciendo rutas de senderismo por caminos y senderos. Se pusieron nombre, "A Caminar" y fueron captando adeptos hasta que llegaron a unos 40 participantes, una cifra que no quisieron rebasar por cuestiones logísticas aunque no esté cerrada a la incorporación de nuevos miembros. No en vano hay una lista de espera de unos 25 interesados.

Durante el fin de semana uno de los integrantes del grupo, Paco Fernández, organiza la ruta y los martes por la mañana se hace. "Nos trasladamos con los coches a la zona elegida y se completa un recorrido de entre 9 y 14 kilómetros aproximadamente", cuenta el propio diseñador de las rutas.

Los senderistas atraviesan un puente de granito / Asociación "A Caminar"

La experiencia recorriendo la provincia en bicicleta de montaña hace que el grupo conozca al dedillo muchos de los más bellos rincones de la geografía provincial.

La dificultad de los recorridos es, en su mayoría, moderada "y están al alcance de cualquier persona que practique senderismo en estas distancias. Por caminos, senderos, praderas y muy pocas veces campo a través", relata Paco Fernández.

A lo largo de este tiempo se ha ido registrando el track de la ruta y haciendo fotografías del recorrido. También se ha añadido un texto colaborativo creado por la Inteligencia artificial y el autor de las rutas con las características, recompensas visuales o consejos para el senderista, etc..

En estos momentos hay registradas 224 rutas por toda la geografía de la provincia de Zamora y algunas en la vecina Portugal (Miranda Do Douro).

Una de las rutas de senderismo / Asociación "A Caminar"

Todas las rutas tienen unas características interesantes para su realización. Son recorridos de entre 9 y 14 kilómetros, circulares, de dificultad moderada la mayoría (aunque hay también fáciles y más complicadas), diseñadas por caminos, senderos, praderas y poco campo a través (en alguna excepcionalmente), recorridos por lugares no frecuentados habitualmente en las rutas oficiales existentes en algunos lugares y con la "garantía de pasar por paisajes espectaculares y conocer senderos, arroyos, montañas, vegetación, construcciones locales, animales, costumbres o ríos".

"En seis años casi no se han repetido rutas y la opinión que tienen los senderistas es magnífica. Les encanta conocer nuevos sitios espectaculares, pequeños rincones, bosques, vegetación y senderos únicos", explica Fernández.

Recurso turístico

"Pensamos que este recurso turístico existente en la “Zamora vaciada” se puede tener en consideración a la hora de elaborar algún proyecto de turismo para el sostenimiento de los pueblos de Zamora. Un recurso del que pocas, o ninguna, provincias de España tienen", explica el promotor, que le ofreció el proyecto a la Diputación aunque reconoce que "tras estudiarlo no les ha interesado".

Todos los tracks de las rutas están publicados en la web de wikiloc bajo el usuario Zamoraesmas. Además, tienen diseñadas otras rutas a modo de propuesta, ya que todavía no las han recorrido.

Entre otras rutas, menciona una en la zona de Carbajales de Alba junto al río Aliste embalsado. En esta hay una panorámica espectacular del meandro río Aliste, caminos entre hiniestas en flor, un tramo de espesura en un bosque, caminos tradicionales con arbolado y alguna huerta.

Los andarines, en un espectacular paisaje / Asociación "A Caminar"

El arroyo de la presa en Villaflor ofrece un tramo encajonado entre árboles de una exuberante vegetación, alcornoques, encinas e hiniestas, hasta su desembocadura en el embalse.

Otra ruta es la del Puente de Sogo a Puente la Albañeza. En esta destaca la vistosidad del Puente de Sogo y el Puente de la Albañeza. Se trata de seguir la ribera de Sogo con agua y flores y más tarde llamada de Fandoncino, entre paisajes graníticos y también vuelo de buitres y algún alimoche

De Villardeciervos a Cional es otro de los caminos, desde la serenidad de las orillas del Embalse de Valparaíso hasta la naturaleza más salvaje y pura de la montaña, hábitat de ciervos.