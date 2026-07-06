Laboral
¿Quieres ser administrativo en el Ayuntamiento de Zamora? El Consistorio abre la bolsa de empleo
Las instancias para ser una de las personas a las que llaman para cubrir bajas se pueden presentar en un plaao de quince días hábiles
El Ayuntamiento de Zamora ha abierto la bolsa de empleo con el listado de personas a las que llamará para cubrir bajas en la categoría de personal administrativo municipal. Las bases de la convocatoria establecen un plazo de quince días hábiles, que comienza a contar este martes día 7 de julio, para presentar la instancia necesaria para formar parte de ese listado de aspirantes a cubrir puestos en la Administración local zamorana de forma provisional.
Esas bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de este lunes, establecen como uno de los requisitos estar en posesión del título de bachiller o técnico o equivalente, requerida para el ingreso en el grupo de clasificación C1.
Las personas interesadas en formar parte de la bolsa de empleo deben formalizar la inscripción, a partir de este martes y hasta el 27 de julio, cuando se cumplen los quince días hábiles, en un modelo de formulario normalizado disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora, debiendo además adjuntar una hoja de autobaremación.
Cuando sean llamados a trabajar, deberán acreditar los méritos alegados y, en el caso de no poder hacerlo, quedarán excluidos de la bolsa de trabajo temporal.
Entre otros méritos, se valora la presentación a procesos selectivos del Ayuntamiento y la superación de ejercicios en ellos, así como el haber trabajado en el Consistorio anteriormente o en otras Administraciones Públicas, además de los estudios académicos.
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