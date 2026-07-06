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Peromato acoge el singular universo de Alexal

El artista zamorano presenta “Surrealismo en azul”, que se podrá visitar hasta el próximo 9 de septiembre

Alejandro Albarrán, Alexal, en su nueva exposición en el Centro Peromato.

Alejandro Albarrán, Alexal, en su nueva exposición en el Centro Peromato. / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

El colorido y la imaginación del artista Alejandro Albarrán, conocido como Alexal, se pueden ver en su última muestra, la que acoge la sala de exposiciones del Centro Sociocultural Peromato, bajo el título “Surrealismo en azul”.

Esta colección reúne una selección de obras en las que su autor construye paisajes oníricos y escenas “que trascienden lo real”, según asegura. De esta manera, invita al espectador a adentrarse un universo simbólico donde predomina “el color, la emoción y la libertad creativa”, enumera. En sus cuadros, lo cotidiano se transforma y adquiere nuevas lecturas, dando lugar a composiciones de fuerte carga evocadora.

Una experiencia inmersiva

De esta manera, propone al visitante una experiencia inmersiva “que dialoga con el mundo interior del artista y con la capacidad del arte para replantear nuestra forma de mirar la realidad. Una muestra que combina fantasía y sensibilidad contemporánea, y que refleja una trayectoria dedicada a la exploración plástica y al desarrollo de una identidad artística propia”, se describe.

Exposición de Alexal, en el Centro Sociocultural Peromato.

Exposición de Alexal, en el Centro Sociocultural Peromato. / Cedida

Nacido en Zamora, Alexal descubrió desde muy temprana edad su pasión por el dibujo y la pintura, iniciando un camino artístico marcado por la curiosidad, la experimentación y la constante búsqueda de un lenguaje propio. A lo largo de los años, ha explorado distintas técnicas y formas de expresión hasta consolidar un estilo personal en el que la imaginación, el recuerdo y la influencia del surrealismo se entrelazan con naturalidad.

Hasta septiembre

“Surrealismo en azul” se puede visitar en horario de lunes a viernes, desde las 9.00 hasta las 20.00 horas, hasta el próximo 9 de septiembre.

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Exposición de Alexal, en el Centro Sociocultural Peromato.

Exposición de Alexal, en el Centro Sociocultural Peromato. / Cedida

Con esta exposición, el Centro Sociocultural Peromato continúa apostando por la difusión del talento local y por la promoción de propuestas artísticas que enriquecen la vida cultural de la ciudad.

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