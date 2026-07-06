La oferta de plazas de pisos turísticos supera a la hotelera en Zamora

La oferta de plazas de viviendas de uso turístico supera ya a la de toda la planta hotelera de la provincia de Zamora, 2.740 frente a 2.222. Cifras que dan cuenta de la transformación de la infraestructura dirigida al visitante, resaltando el fuerte incremento del número de plazas disponibles en los establecimientos catalogados como Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Apartamentos Turísticos (AT). Dos modalidades cuya principal diferencia se encuentra en el uso del inmueble y su normativa, puesto que las VUT son pisos residenciales que ocasionalmente se alquilan a turistas, mientras que los AT son edificios exclusivamente dedicados al hospedaje profesional. Entre ambas modalidades suman 3.371 plazas, recortando distancias con las de los hoteles, hostales y pensiones que concentran 3.701, según los últimos datos del Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León.

En tan solo doce meses, el número de plazas de viviendas y alojamientos turísticos ha aumentado en 184, triplicando al incremento de las de los hoteles, hostales y pensiones que han subido en conjunto en 55 plazas, al incrementarse en 69 en los hoteles, 6 más en pensiones y reducirse en una veintena en los hostales. Análisis que refleja como se ha reducido la brecha que históricamente separaba a los alojamientos más clásicos del resto de modalidades y que muestra el peso que han ganado las viviendas de uso turístico en la provincia.

Una mujer a punto de acceder a un Alojamiento Turístico en la capital zamorana. / Victor Garrido / LZA

Actualmente, en Zamora hay 487 VUT con 2.740 plazas, frente a las 472 viviendas y 2.608 plazas que existían un año antes. Esto supone un crecimiento del 3,18% en el número de establecimientos y del 5,06% en la capacidad de alojamiento. En cuanto a los AT, estos han pasado de 34 a 38 establecimientos en alquiler y de 579 a 631 plazas. Porcentaje que adquiere mayor importancia si se compara con la oferta de hoteles, hostales y pensiones que suma, a día de hoy, 106 establecimientos, solo uno más que el pasado ejercicio, con un total de 3.701 plazas.

Distribución por la provincia

Esta mayor diversidad de la oferta está permitiendo atraer a nuevos perfiles de visitantes, especialmente familias y grupos que optan por alojarse en viviendas completas. La oferta no se concentra únicamente en la capital, donde existen 218 viviendas de uso turístico, sino que se reparte por buena parte de la provincia. Tras Zamora, destacan Galende, con 35 viviendas; Trefacio, con 25; y Toro, con 20. Les siguen Fermoselle, Puebla de Sanabria y Robleda-Cervantes, con 11 cada una; Cobreros, con 9; y Benavente, con 7. También cuentan con una presencia destacada Muelas del Pan, Palacios de Sanabria, Villardeciervos, Granja de Moreruela, Montamarta y Pereruela, con cinco viviendas turísticas en cada municipio.

En un segundo nivel se sitúan Calzadilla de Tera, Manzanal de los Infantes y Villadepera, con cuatro viviendas cada una, mientras que Alcañices, Asturianos, Fariza, Ferreras de Arriba, Lubián, Muelas de los Caballeros, Porto, San Justo, Torregamones y Villalpando disponen de tres. Otros municipios como Coomonte, Coreses, El Cubo de Tierra del Vino, Figueruela de Arriba, Micereces de Tera, Mombuey, Monfarracinos, Moral de Sayago, Morales del Vino, Pajares de la Lampreana, San Cristóbal de Entreviñas, Villalobos y Villaralbo cuentan con dos viviendas de uso turístico.

La implantación de esta modalidad se extiende además a numerosas localidades con una vivienda registrada como son: Almaraz de Duero, Andavías, Bermillo de Sayago, Castroverde de Campos, Entrala, Espadañedo, Faramontanos de Tábara, Fuentesaúco, Fuentespreadas, Hermisende, Luelmo, Manganeses de la Lampreana, Manzanal del Barco, Morales de Rey, Moralina, Moreruela de Tábara, Moreruela de los Infanzones, El Perdigón, Pino del Oro, Prado, Rabanales, Requejo, Riofrío de Aliste, Rosinos de la Requejada, Salce, San Cebrián de Castro, San Pedro de Ceque, Santa Clara de Avedillo, Santibáñez de Tera, Tábara, Vallesa de la Guareña, Venialbo, Vezdemarbán, Villalba de la Lampreana, Villalcampo, Villamayor de Campos, Villanázar, Villar del Buey y Villarrín de Campos.

Cartel en la fachada de una Vivienda de Uso Turístico en la calle Balborraz de la capital. / Victor Garrido / LZA

Las viviendas de uso turístico están implantadas en 80 municipios de la provincia de Zamora, incluida la capital, lo que significa que más de un tercio de los 248 municipios de la provincia, el 32,3% dispone ya de al menos un establecimiento de este tipo. La distribución territorial muestra además una fuerte concentración en la capital, con cerca del 45% del total de VUT a nivel provincial (487), aunque con una implantación muy extendida en el medio rural, ya que 79 municipios fuera de la capital cuentan al menos con una vivienda turística. Esto evidencia que esta modalidad no es exclusivamente un fenómeno urbano, sino que se ha extendido por Sanabria, Sayago, Aliste, Tierra del Vino, Benavente y Toro ofreciendo una red de alojamientos interesantes para atraer a un mayor número de viajeros.

Estancamiento en campings y albergues

Junto al auge de las viviendas de uso turístico, los apartamentos turísticos también muestran una evolución positiva, aunque con una dimensión menor. Si en mayo de 2025 Zamora contaba con 63 apartamentos turísticos y 334 plazas. Un año después, la provincia alcanza los 66 establecimientos y 346 plazas, lo que supone un incremento del 4,76% en el número de apartamentos y del 3,59% en el número de plazas disponibles.

Dos jóvenes acceden al portal de una Vivienda de Uso Turístico en la ciudad de Zamora. / Victor Garrido / LZA

La evolución de las viviendas y apartamentos de uso turístico resulta especialmente significativa, ya que es la modalidad de alojamiento que muestra un crecimiento más dinámico dentro de la oferta turística de la provincia consolidando su presencia en el mapa turístico zamorano. En cambio, el resto de modalidades presentan un proceso mucho más moderado. Los alojamientos de turismo rural apenas pasan de 277 a 279 establecimientos, con un aumento de 31 plazas, hasta alcanzar las 2.774. Por su parte, la oferta de campings y albergues permanece igual respecto al año anterior, lo que confirma que la principal transformación de la capacidad alojativa de la provincia está protagonizada por las viviendas de uso turístico.

No obstante, el avance de las viviendas turísticas no implica la sustitución del resto de modalidades, sino la convivencia de distintos tipos de alojamiento lo que ofrece mayores opciones mejorando la capacidad de atracción del destino turístico zamorano.