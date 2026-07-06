La nueva guía clínica del Complejo Asistencial de Zamora incide en evitar las caídas

Las caídas constituyen uno de los eventos adversos más frecuentes en el entorno hospitalario y representan un importante problema de salud, especialmente en personas mayores o con múltiples comorbilidades. Sus consecuencias pueden incluir lesiones físicas, prolongación de la estancia hospitalaria, incremento de los costes sanitarios y un impacto negativo en la calidad de vida.

Es una de las justificaciones del inicio de la implantación de una nueva guía clínica en el Complejo Asistencial de Zamora, la de prevención de caídas, que sería la cuarta que se pone en marcha y que continúan desarrollándose.

De hecho está previsto levar a cabo la consolidación de la guía Acceso Vascular en toda la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, la extensión de la guía Integración de las intervenciones relacionadas con el consumo de tabaco en la práctica diaria a un mínimo de cuatro centros de salud y la ampliación de la guía Valoración del riesgo y prevención de las úlceras por presión en el Hospital de Benavente y nuevas unidades del Hospital Virgen de la Concha. Este trabajo está amparado por el sello de Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados, un reconocimiento conseguido por el hospital que requiere avanzar en procedimientos que afiancen un funcionamiento basado en la evidencia científica.

Un recurso fundamental

En concreto, la implantación de la guía para evitar las caídas "requiere intervenciones estructuradas, basadas en la evidencia y orientadas a la identificación del riesgo, la implementación de medidas preventivas y la educación del paciente. En este contexto, las guías de buenas prácticas constituyen un recurso fundamental para estandarizar cuidados y mejorar la seguridad del paciente", según se puede leer en el último número de la revista Nuevo Hospital que hace un balance de lo que ha sido el sello de Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidado y las actuaciones previstas para un próximo futuro.

Fue en 2025 cuando se implantó la guía Prevención de caídas y disminución de las lesiones derivadas de las caídas. Como punto de partida, el centro participó en el estudio multicéntrico sobre frecuentación de caídas en hospitales españoles, lo que permitió obtener una visión realista de la situación inicial y detectar discrepancias entre las caídas detectadas y las registradas en el aplicativo de cuidados Gacela Care. Este análisis puso de manifiesto la necesidad de mejorar tanto las estrategias de prevención como la calidad del registro, lo que justificó la implantación de la guía en el nuevo periodo de sostenibilidad del programa

La implantación comenzó en noviembre de 2025 en Cardiología, Medicina Interna y Neurología-Hematología. Se incide en aspectos clave como la posición de la cama, el frenado de camas y sillones, el uso de calzado adecuado en pacientes que caminan, el manejo de barandillas inferiores y la correcta identificación de pacientes con riesgo.