Las malformaciones de un zamorano por la talidomida le valen casi un millón de euros en indemnizaciones

El Estado tendrá que indemnizar por sentencia con 984.000 euros a un zamorano afectado por la talidomida pautada por el médico a su madre durante el embarazo para combatir náuseas que se prohibió posteriormente por causar malformaciones congénitas en las extremidades del feto. El Tribunal Contencioso de Madrid reconoce el derecho de este zamorano a recibir esa indemnización por los daños físicos y las secuelas psicológicas, valorado en 12.000 euros por cada punto de discapacidad, indica Marcos Santiago, el abogado de Zamora que ha pleiteado contra el Imserso, organismo que le denegó la ayuda.

El caso ganado por este hombre marca un hito para quienes se vieron excluidos de esa línea de subvenciones tras el Real Decreto que establecía criterios de concesión muy restrictivos, agrega el letrado, satisfecho por el resultado de la demanda, no sin hacer hincapié en que esas indemnizaciones se quedan en la mitad. De ello, se ha encargado el Estado al establecer un mecanismo por el que recupera el 50% de esas ayudas a través de Hacienda "porque la patología no se contempla en el listado de las indemnizaciones exentas de tributar", indica el abogado, lo que dejará a su cliente sin casi 500.000 euros de esa cantidad inicial.

La Administración contra sus propios actos

La sentencia se basa en el principio general del derecho que recuerda al organismo del Estado que “no se puede ir contra los actos propios”, es decir, si el Gobierno reconoció el derecho a los afectados por la ingesta de talidomida de sus madres durante la gestación, lo que no puede después es establecer limitaciones para reducir considerablemente el número de personas perjudicadas porque sería contradecirse, explica el abogado zamorano Marcos Santiago del bufete Luis Felipe Ferrero Abogados de Zamora.

El Contencioso deslegitima la purga llevada a cabo por el propio Imserso apoyado en el estudio de la Universidad Carlos III que buscaba la realización de análisis para descartar causas genéticas en esas patologías. El argumento del juez es que el Estado había instado a los damnificados para reconocer el derecho a la ayuda a que se inscribieran en el Registro de Enfermedades Raras como perjudicados de la talidomida, por lo tanto ya había un reconocimiento previo de su condición de víctimas.

El Imserso, pues, había llevado a cabo acciones legales contrarias a lo dispuesto por el Gobierno cuando “ya se habían generado entre esas personas expectativas razonables” de lograr una indemnización por el daño causado, concreta Marcos Santiago. De modo que, se revoca el Decreto por esa contradicción.

Por el momento, solo 130 personas habían recibido indemnizaciones tras la valoración de la Carlos III sin necesidad de pleitear para que se les admitiera el derecho a ser resarcidos por el Estado, de modo que este zamorano será primero que lo logre a través de los tribunales.

Otro zamorano afectado

Otro zamorano que sufre malformaciones físicas ha presentado un recurso contra la Administración para exigir una indemnización de 576.000 euros está a la espera de resolución judicial, con buenas perspectivas tras la sentencia que acaba de dictar el Contencioso de Madrid.

Esta sentencia favorable tendrá, a buen seguro, un efecto multiplicador de los recursos de zamoranos y zamoranas contra ese restrictivo Real Decreto que les dejaba sin posibilidad de obtener la ayuda como víctimas de la talidomida.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) quiso emprender acciones judiciales para reclamar los daños y perjuicios a la farmacéutica, pero el Tribunal Supremo rechazó esa vía, momento en el Estado aprueba ayudas para los perjudicados bajo el Gobierno del PP, disposición que el siguiente Ejecutivo nacional, presidido por el PSOE, da luz verde a un real decreto que exigía un examen genético para determinar quiénes habían sido afectados por ese fármaco y quienes podían tener esas secuelas por su propia herencia genética, un estudio que se encarga a la Universidad Carlos III. Se descartó a personas afectadas por la talidomida que sí figuraban en el Registro de Enfermedades Raras, con lo que más del 50% se vieron sin opción a esas ayudas. El recurso ante el Supremo de Avite "les da la razón".