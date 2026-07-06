Juan Nolasco, divulgador científico: "La apuesta astronómica de Zamora no debe terminar el 12 de agosto"

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 situará a Zamora entre los mejores lugares de la Península Ibérica para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del siglo. Acontecimientos que han pasado de inspirar temor y leyendas a convertirse en una oportunidad para la divulgación científica, el turismo sostenible y la creación de un legado cultural que perdure mucho más allá del día del eclipse, tal y como explica el divulgador Juan Nolasco, del Planetário do Porto – Centro Ciência Viva, uno de los principales centros de divulgación astronómica de Portugal.

¿Por qué Zamora es uno de los lugares más privilegiados para observar el eclipse total del 12 de agosto de 2026?

Porque la ciudad se encuentra dentro de la franja de totalidad. Durante unos segundos, la Luna cubrirá completamente el Sol y será posible contemplar la corona solar. No obstante, Zamora está cerca del límite sur de la franja, por lo que la totalidad será breve y el Sol estará muy bajo, a unos 9 grados sobre el horizonte. Será fundamental disponer de una vista despejada hacia el oeste-noroeste.

¿Qué puede hacer diferente la experiencia en una ciudad histórica como Zamora?

Contemplar un eclipse entre murallas, iglesias románicas y paisajes sobre el Duero crea un diálogo especial entre astronomía e historia. Sin embargo, el valor patrimonial debe combinarse con una buena planificación: no todos los lugares monumentales tendrán el horizonte adecuado.

¿Puede Zamora convertirse en un referente de turismo astronómico gracias al eclipse de 2026?

Sí, pero el trabajo no debe terminar el 12 de agosto. El eclipse puede servir para crear rutas astronómicas, actividades educativas, observaciones públicas y una programación estable que combine cielo, patrimonio, naturaleza y gastronomía.

¿Qué recomendaría a los zamoranos para prepararse y aprovechar científicamente este acontecimiento?

Conviene elegir con antelación un lugar con el horizonte occidental despejado, consultar la previsión meteorológica y llegar temprano. Para las fases parciales deben utilizarse gafas en conformidad con la norma ISO 12312-2. Las gafas solo podrán retirarse durante la totalidad confirmada y deberán volver a colocarse inmediatamente cuando reaparezca el Sol. También se pueden realizar pequeños proyectos científicos, midiendo la temperatura, la luminosidad, el sonido ambiente o el comportamiento de los animales antes, durante y después del eclipse.

¿Cómo puede Zamora crear un legado científico y cultural duradero del eclipse?

Podría crear un archivo del eclipse con fotografías, vídeos, datos científicos y testimonios de la población. También sería interesante mantener una semana anual de astronomía, formar al profesorado y conectar el eclipse con el patrimonio medieval y románico de la ciudad.

¿Qué recordarán los zamoranos del 12 de agosto de 2026 dentro de cincuenta años?

Probablemente, recordarán la oscuridad repentina, el cambio de luz, el silencio, la corona solar y la emoción colectiva. Pero creo que recordarán especialmente dónde estaban y con quién compartieron aquel momento.

Juan Nolasco en Zamora durante su conferencia “Eclipses a lo largo de la historia: miedo, mito y ciencia”. / Jose Luis Fernández / LZA

¿Se conocen eclipses documentados en la Zamora medieval?

Existe una referencia que relaciona un eclipse lunar con las campañas de Alfonso III y al-Mundhir en torno a Zamora. Sin embargo, al contrastarla con la cronología histórica y los catálogos astronómicos, aparecen importantes contradicciones. Por ahora, no podemos considerarla un acontecimiento históricamente confirmado, aunque constituye una tradición interesante que merecería una investigación más profunda en las crónicas medievales.

¿Cómo habría interpretado un habitante de la Zamora medieval un eclipse?

Dependería de su formación. Una persona sin conocimientos astronómicos podría verlo como una señal divina, un presagio o una advertencia. Los religiosos y estudiosos con formación en astronomía podían comprender que se trataba de un fenómeno natural, aunque también le atribuyeran un significado religioso.

¿Existen registros históricos en Castilla y León que reflejen el impacto social o religioso de los eclipses?

Sí. El eclipse total de 1239 quedó reflejado en dos inscripciones medievales de Soria, una en la Concatedral de San Pedro y otra en la antigua iglesia de San Nicolás. También aparece descrito en otras crónicas peninsulares.

¿Qué papel jugaron los monasterios, catedrales y cronistas en la observación de fenómenos astronómicos en la Península Ibérica?

Fueron fundamentales para conservar y transmitir el conocimiento. En estos centros se copiaban textos, se elaboraban calendarios y se registraban acontecimientos extraordinarios. Sus anotaciones permiten hoy comparar los relatos históricos con los cálculos astronómicos.

¿Por qué los eclipses han generado tanto temor a lo largo de la historia?

Porque alteran, de forma repentina, algo que consideramos estable: la presencia del Sol. Aunque hoy podamos predecirlos con precisión, el cambio de luz y temperatura sigue provocando una reacción emocional muy fuerte.

¿Conservamos creencias populares relacionadas con los eclipses?

Sí. Todavía se dice que los eclipses perjudican a las embarazadas, contaminan los alimentos o emiten una radiación especial. No existe evidencia científica de ello. El riesgo real es mirar directamente al Sol sin protección adecuada.

¿Cómo ha cambiado la observación de los eclipses desde los primeros astrónomos hasta la actualidad?

Pasamos de observarlos y describirlos a predecirlos con enorme precisión. La cámara oscura, el telescopio, la fotografía y la espectroscopia permitieron realizar descubrimientos importantes. Hoy utilizamos satélites, cámaras digitales y proyectos de ciencia ciudadana.

Juan Nolasco en Zamora durante su conferencia “Eclipses a lo largo de la historia: miedo, mito y ciencia”. / Jose Luis Fernández / LZA

¿Qué obra de arte o texto literario representa mejor la fascinación humana por los eclipses?

Escogería el "Libro de los Milagros de Augsburgo", realizado hacia 1552. Sus imágenes combinan belleza, miedo y religión, y muestran cómo se interpretaban los fenómenos celestes antes de la astronomía moderna.

¿Hay algún mito sobre eclipses que le haya sorprendido especialmente durante sus investigaciones?

Me fascina que muchas culturas imaginaran que un ser estaba devorando el Sol. En China se hablaba de un dragón y se hacía ruido para ahuyentarlo. La explicación cambiaba de un pueblo a otro, pero el miedo ante la desaparición del Sol era universal.

Desde la experiencia del Planetário do Porto, ¿qué actividades de divulgación funcionan mejor para acercar la astronomía a la ciudadanía?

Las experiencias inmersivas, los modelos manipulables, las historias y la observación segura del Sol funcionan especialmente bien. La astronomía se comprende mejor cuando las personas pueden experimentar, preguntar y participar.

¿Cómo pueden colaborar ciudades como Zamora con centros de divulgación astronómica portugueses para aprovechar este evento?

Podemos organizar actividades conjuntas, intercambios escolares, conferencias, retransmisiones y proyectos de ciencia ciudadana. Portugal observará principalmente un eclipse parcial y Zamora vivirá la totalidad, por lo que comparar ambas experiencias tendría un enorme valor educativo. El eclipse es una gran oportunidad para reforzar la colaboración científica y cultural a ambos lados de la frontera.