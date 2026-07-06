Improvisado banco de sangre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora: los trabajadores municipales apoyan a la Hermandad de Donantes

El salón de plenos municipal del Ayuntamiento de Zamora se convirtió este lunes por la mañana en un improvisado banco de sangre al acoger una sesión de donación promovida por la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

A lo largo de la jornada, funcionarios y trabajadores municipales, además de visitantes a las instalaciones municipales de la Plaza Mayor, se acercaron para efectuar donaciones. Las dependencias de la Casa Consistorial se convierten así en un lugar de captación de sangre en una de las épocas del año en la que más se necesita.

La presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, Isabel Cabrera, a raíz de esta colecta, ha agradecido la colaboración de los empleados municipales y ha llamado la atención de la importancia de donar, algo sobre lo que no existe todavía mucha conciencia pero que la gente debe saber que "la sangre no se fabrica, sale del brazo de los donantes, hay que venir a donar, es importantísimo", ha recalcado.

También ha recordado que el gesto de donar sangre, que apenas lleva cinco o diez minutos, es una labor que hace salvar muchas vidas. Para donar, no son necesarios muchos requisitos, más allá de ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, estar bien de salud, no acudir en ayunas, estar bien hidratado y mostrar el DNI. El proceso es seguro y está supervisado en todo momento por personal sanitario.

Cita en Toro

A la cita de este lunes en el Ayuntamiento de Zamora le seguirá el próximo miércoles día 8 otra, no menos importante, como es la colecta de sangre prevista en Toro, bajo el lema "Toro da la nota", que tendrá lugar en la sede de la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas, situada en Paseo del Canto 9, en horario de 16.15 a 20.15 horas.

Esta será la tercera edición de una iniciativa en la que esa banda toresana vuelve a demostrar que es mucho más que una agrupación musical, ya que la mayoría de sus integrantes se unen un año más para impulsar esta campaña solidaria y animar a los vecinos de Toro y de la comarca a acercarse a donar sangre. "Una muestra de compromiso que refleja el espíritu de una gran familia unida también por la solidaridad", han subrayado desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, que han agradecido la implicación y colaboración de la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas, ya que "su apoyo contribuye a mantener las reservas de sangre para atender a pacientes oncológicos, intervenciones quirúrgicas, accidentes, partos complicados y otras muchas situaciones en las que una transfusión puede salvar vidas".

La Hermandad ha animado a asociaciones, empresas, clubes deportivos, peñas y cualquier otro colectivo a colaborar en la promoción de la donación de sangre a través de las múltiples formas de participación existentes. Además, ofrece orientación a aquellas entidades interesadas en organizar una colecta de donación de sangre.