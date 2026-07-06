Urbanismo
La falta de licitantes retrasa el nuevo plan del casco histórico de Zamora
El contrato para redactar la modificación del planeamiento queda desierto
La modificación del Plan Especial del Casco Histórico de Zamora deberá esperar. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, ningún estudio se ha interesado por la licitación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Zamora para la asistencia técnica en la elaboración de las nuevas normas urbanísticas que regirán en la zona histórica de la ciudad, según ha informado a este diario la concejala de Urbanismo, Ana Belén González Rogado.
La Concejalía debe ahora analizar si la falta de interés en el contrato se debe a alguna cuestión técnica o a motivos económicos. Si es por esa última causa, que parece lo más probable, sería necesario ampliar el crédito dispuesto para ese fin en el presupuesto municipal.
Eso supondría un retraso de al menos tres meses, ya que sería necesario habilitar primero una modificación de crédito que se tiene que aprobar en pleno, para después volver al punto de partida de la licitación, pero con una cuantía que sea más atractiva para las empresas especializadas.
El caso de Béjar
Los problemas para encontrar empresas que se encarguen de la redacción del plan no son exclusivos de Zamora, ya que recientemente también el Ayuntamiento de Béjar vio como quedaba desierta una licitación de redacción urbanística similar a la de Zamora, pero en la que el importe de licitación era aún menor que el que ofrecía a pagar como máximo el Ayuntamiento de Zamora.
La concejala Ana Belén González ha insistido en que, pese a este contratiempo, el Consistorio mantiene su voluntad de seguir adelante con la modificación del plan.
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