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Eva Victoria Ariza, nueva decana de la junta de Procuradores de Zamora

El anterior decano, Juan Manuel Gago, ha estado en el cargo durante 25 años

Miembros de la nueva junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Zamora.

Miembros de la nueva junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Zamora. / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Eva Victoria Ariza Vara será la nueva decana de la junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Zamora, tras la celebración de la junta general extraordinaria celebrada para nombrar al nuevo equipo.

El anterior decano, Juan Manuel Gago Rodríguez, ha estado al frente del colegio durante 25 años y, tras su decisión de no volverse a presentar a la reelección en los pasados comicios a miembros de la junta de gobierno de este colegio, fue presentada una candidatura conjunta única que salió elegida.

Los miembros del nuevo equipo

De esta manera, junto a Ariza Vara, el cargo de vicedecana es para María Teresa Palacios Peña, mientras que el de secretario lo ostenta Luis Ángel Turiño Sánchez. El grupo estará acompañado por Rebeca Otero Gil como vicesecretaria, y Javier Robleda Fernández como tesorero.

Completan el grupo Lorena Fernández Blanco, como vocal de Puebla de Sanabria; María del Carmen de Soto Michinel, vocal de Benavente; Fernando Cartón Sancho, vocal de Villalpando; Laura Isabel Rodríguez de la Rúa, vocal de Toro y María Belén Álvarez Antón, como vocal de Zamora.

Posesión y acto de despedida

Todos los cargos de la nueva junta de gobierno ya han tomado posesión en un acto celebrado en la sala 5 del Palacio de Justicia de Zamora.

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Desde el Colegio de Procuradores, se agradece el trabajo y la dedicación del anterior decano, Juan Gago, quien recibió un emotivo homenaje de sus compañeros, con una comida de despedida de su cargo.

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