Cultura pretende que a lo largo del verano se licite la obra del Museo de Baltasar Lobo en el Ayuntamiento viejo de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora lleva a cabo los últimos trámites antes de sacar a licitación las obras para adecuar el Ayuntamiento viejo de la Plaza Mayor como futuro Museo Baltasar Lobo. El traslado en las próximas semanas de la Comisaría de la Policía Municipal de la ciudad al antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey dejará libre la antigua Casa Consistorial y ese espacio pasará a ser el recinto museístico dedicado al escultor de Cerecinos de Campos que actualmente se encuentra en la Casa de los Gigantes, en la plaza de la Catedral.

La concejala de Cultura del Consistorio zamorano, María Eugenia Cabezas, ha explicado que el proyecto de obras está "ya finalizado" y únicamente le faltan "cuatro retoques" propuestos por los servicios técnicos municipales. Una vez realizados, según ha avanzado la edil, se remitirá a la Oficina de Supervisión de Proyectos, a la que "irá en breve". Cabezas ha asegurado que "la idea es poder licitarlo a lo largo de este verano". Para acometer esos trabajos, el Consistorio cuenta ya también con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio, que ya estudió el proyecto "hace tiempo".

El edificio que actualmente alberga la Policía Municipal se acondicionará para disponer de unos 600 metros cuadrados en los que mostrar la obra de Baltasar Lobo y programar actividades divulgativas y de dinamización cultural que permitan difundir el legado del escultor zamorano y la importancia de su obra.

Obras a exponer y almacén visitable

De ese espacio, cerca de 500 metros cuadrados del Ayuntamiento viejo se destinarán a exposición permanente en la que mostrar unas 230 obras del escultor zamorano.

La decisión del Ayuntamiento de Zamora de decantarse por este proyecto y no por el del Castillo como sede de un centro de arte contemporáneo dedicado a Baltasar Lobo se debe principalmente al coste económico y de mantenimiento, mucho más reducido en el emplazamiento de la Plaza Mayor.

En el edificio que actualmente alberga la Policía Municipal se habilitará, además del espacio dedicado a exposición permanente, un almacén visitable que permitirá congregar en un mismo lugar la obra del escultor de las maternidades, ya que actualmente parte de sus trabajos se guardan en el almacén del Museo de Zamora de la plaza de Santa Lucía.

El proyecto de adecuación museística del inmueble, realizado por el museógrafo Juan Manuel Bonet en el año 2019, incluía una entrada por la calle Balborraz con el ascensor para acceder a los sótanos y las dos plantas del inmueble y otra, la entrada principal, por la Plaza Mayor que diera acceso también a la sala de exposiciones temporales.

Las obras de bronce, aptas para su instalación en el exterior, se ubicarán en la planta superior, según ese proyecto.

Encargo a Frade Arquitectos

Los últimos pasos dados por el Ayuntamiento para hacer realidad la nueva sede museística se dieron a finales de septiembre del año pasado, cuando el Consistorio zamorano aprobó en pleno habilitar una partida de 2,3 millones de euros para las obras del museo y, unos meses después, en diciembre, cuando se encargó al estudio madrileño Frade Arquitectos la adaptación del proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento Viejo por un importe 14.520 euros y un plazo de ejecución de un año.

Rechazo de los Amigos de Baltasar Lobo

La ubicación en el Ayuntamiento viejo del museo es un proyecto que viene de los tiempos de Rosa Valdeón en la Alcaldía de Zamora que luego han asumido los equipos de Gobierno municipales de Francisco Guarido, pese a la oposición a ese emplazamiento que ha encabezado, fundamentalmente, la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo. Ese colectivo ciudadano aboga por retomar el proyecto que en su día esbozó el arquitecto Rafael Moneo para convertir el Castillo de Zamora en la sede museística, una propuesta más ambiciosa y de mayor coste económica por la que continúa luchando esa asociación desde hace casi una década.