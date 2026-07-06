Los creadores de la Wikipedia tendrán su reunión anual en Zamora

Zamora será la sede del duodécimo encuentro de las Jornadas Anuales de Wikimedia España, que se celebrarán del 2 al 4 de octubre en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Se trata del principal encuentro de la asociación sin ánimo de lucro que impulsa la enciclopedia digital Wikipedia.

Bajo el lema “El conocimiento libre se construye desde el territorio”, la Fundación Wikipedia ha elegido Zamora para una reunión en la que se dan cita desde voluntarios hasta profesionales de la cultura, pasando por docentes, investigadores e instituciones, con el objetivo de reflexionar sobre el papel actual de Wikipedia y todos los proyectos que se están llevando a cabo “para preservar el patrimonio, la participación ciudadana y la construcción colaborativa del conocimiento”, se enumera desde la organización.

Aniversario en Zamora

La edición de este año se aprovechará para celebrar el 25 aniversario de Wikipedia, efeméride que se espera que sirva para analizar la evolución de uno de los mayores proyectos colaborativos de Internet, “además de los retos que plantea el futuro del conocimiento libre en un contexto marcado por la inteligencia artificial, los datos abiertos y la lucha contra la desinformación”, se adelanta.

El programa preliminar contempla ocho ponencias y una mesa redonda con la participación de especialistas del ámbito cultural, educativo, archivístico, tecnológico e investigador, junto a miembros de la comunidad Wikimedia que compartirán experiencias y proyectos de referencia.

Cartel del encuentro en Zamora. / Cedida

Entre las entidades participantes figuran el Museo Etnográfico de Castilla y León, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Fundación Joaquín Díaz, la Universidad Pública de Navarra y la Asociación de Archiveros de Castilla y León.

Detalles sobre el programa

Las sesiones de los días 2 y 3 de octubre estarán abiertas al público y girarán en torno a tres grandes ejes temáticos. El primero será el territorio como espacio de memoria y patrimonio vivo, entendiendo desde las comunidades, las lenguas y la cultura local. También se analizará el territorio como espacio de participación, con especial atención a la diversidad, la representación y las brechas en el acceso al conocimiento. Por último, se hará hincapié en el territorio conectado, que aborda el papel de las infraestructuras digitales, los datos y la inteligencia artificial en la forma en que el conocimiento se organiza, representa y comparte.

Finalmente, la jornada del 4 de octubre estará dedicada a la comunidad de Wikimedia España.

Inscripciones abiertas

La organización inicia así la cuenta atrás para una cita que ya admite inscripciones a través de este enlace y que espera reunir en la ciudad a representantes del ámbito cultural, educativo, tecnológico e institucional de todo el país.

Las inscripciones para participar en estas jornadas permanecerán abiertas hasta el próximo 4 de septiembre para socios e invitados, y hasta el 25 de septiembre para el público en general, hasta completar aforo.

Con esta cita, Zamora se consolida como un espacio de encuentro para el debate sobre el conocimiento libre, reuniendo a personas y organizaciones para reflexionar sobre el territorio como patrimonio vivo, la participación de las comunidades y el impacto de los datos y la inteligencia artificial en la construcción y difusión del conocimiento.