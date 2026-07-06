El Corazón de María pone el "verde" en su modelo educativo

Zamora suma un nuevo Centro Educativo Sostenible, tras la obtención del sello ambiental por parte del Corazón de María, otorgado por la Junta de Castilla y León, en reconocimiento a la gran labor que la comunidad educativa ha venido realizando durante los últimos años. "Hay un trabajo previo de varios cursos, donde se desarrollan proyectos alrededor de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente", explica el director del colegio, Juan Carlos García , quien reconoce que este galardón "aparte de una gran alegría, conllevaba una gran responsabilidad para mantener todo lo que se ha conseguido".

Un equipo de trabajo de siete profesores de todas las etapas educativas, con Cristina Fadón al frente, ha hecho posible que el Corazón de María se haya convertido en un colegio "más verde". Y lo han conseguido a través de dos vías. Por un lado, con un programa de gestión ambiental, centrado en mejorar las instalaciones del centro. Esto se traduce en una iluminación y sistema de calefacción más eficientes, una mejor gestión del agua e incluso un estudio de placas solares, así como un programa centrado en los residuos y el reciclaje, con ecodelegados por cada aula como responsables de este objetivo.

El director, Juan Carlos García, junto a la profesora Cristina Fadón, en la entrega del reconocimiento / Cedida

La otra gran vía en la que han trabajado durante los últimos cursos se ha centrado en el programa de educación ambiental, más enfocado en los alumnos. "Somos un colegio y es nuestro deber, no basta con ser únicamente eficientes en materia energética", razona el director.

En este ámbito, su proyecto estrella ha sido, sin duda, el huerto escolar. "Nuestro gran potencial son nuestras instalaciones, a las afueras de la ciudad, y queríamos darles un rendimiento pedagógico", justifica García. En este huerto, todos los alumnos han tenido su cometido, desde los pequeños de Infantil hasta los mayores de Bachillerato.

Los más pequeños aprenden a reciclar con una divertida actividad. / Cedida

"Se ha estudiado la alcalinidad del agua y la composición de la tierra, se han construido bancales, se han plantado diferentes especies, se han confeccionado hoteles para insectos y se han recolectado las primeras cosechas", pone como ejemplos de las actividades vinculadas al huerto del colegio. "De alguna manera, hemos recuperado nuestros espacios exteriores y los hemos introducido en el currículo de diferentes asignaturas", añade el director.

Uno de los experimentos con plantas realizados en el laboratorio. / Cedida

Una forma de recurrir a la naturaleza más cercana como herramienta de aprendizaje en todas las etapas "y aprovechar a enseñar de manera más directa, aplicando todo lo estudiado en el aula y el laboratorio de forma más práctica", asegura. Además, los profesores también destacan que sus alumnos "se han implicado mucho más en estas actividades y se sienten más comprometidos con el medio ambiente", por lo que todo este aprendizaje también se traslada a su vida cotidiana, creando ciudadanos con una conciencia ecológica que pueden llegar a contagiar a su entorno.

Por todo ello, este sello ambiental se considera "un auténtico espaldarazo" al intenso trabajo realizado por profesores y alumnos, en el que también han participado las familias. Un proyecto común con resultados que esperan mantener en el tiempo.