La Biblioteca Pública de Zamora presenta una nueva edición de Biblioescena

El 10 de julio arrancará en la Biblioteca Pública de Zamora una nueva edición de Biblioescena, programa impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. El ciclo contará con catorce espectáculos, que se desarrollarán entre los meses de julio y diciembre de 2026 con el objetivo de acercar las artes escénicas a todos los públicos. Para ello, la administración regional destinará 17.389 euros.

La programación destaca por su diversidad de formatos y disciplinas artísticas, con espectáculos de teatro, narración oral, títeres, magia, música, danza y humor. Asimismo, incluye actividades dirigidas a distintas edades, desde la primera infancia hasta el público adulto, favoreciendo el acceso a la cultura de toda la ciudadanía.

Biblioescena comenzará el 10 de julio con "Bichejos", de Bambalúa Teatro, un espectáculo infantil inspirado en el universo de los insectos y la naturaleza. A lo largo del verano se irán sucediendo distintas propuestas familiares e infantiles, entre ellas "El circo de los monstruos", una obra teatral protagonizada por personajes fantásticos.

Entre las actividades previstas para ese periodo también figura "Transitando", una propuesta de educación vial dirigida al público escolar que repasa las principales normas de circulación. Completan la oferta "Zumbados", un montaje cargado de humor y creatividad; "Movilón Crusoe", una reflexión escénica sobre las nuevas tecnologías y la aventura; y "Cosas que contar", una sesión de cuentos y narración oral pensada para estimular la imaginación de los más pequeños.

“Los cuentos de lana” por Libera Teatro, espectáculo incluido en el pasado ciclo de Biblioescena. / José Luis Fernández / LZA (Archivo)

La programación se retomará en el mes de septiembre con "18.0836 Bernarda", una adaptación inspirada en el universo lorquiano orientada al público adulto, y con "Allá donde fueres", un espectáculo de narración oral acompañado de canciones tradicionales.

Octubre reunirá buena parte de la oferta destinada a jóvenes y adultos, con títulos como "Recital F. García Lorca", de Teatro Corsario, que acerca al público la obra poética del autor granadino; "3 grados", de Óscar Escalante, una propuesta que mezcla ilusionismo, humor y participación del público; "Las guerras de nuestros antepasados", adaptación de la célebre novela de Miguel Delibes; "¿A dónde puedo ir yo...?", de Fabularia Teatro, una propuesta de narración escénica dirigida a jóvenes y adultos; y "Magia, humor y un poco de psicología", del ilusionista zamorano Miguel de Lucas.

El ciclo se clausurará en Zamora el día 11 de diciembre con "Stage On", de la compañía Es.Arte, una propuesta escénica dirigida al público joven y adulto que combina distintos lenguajes artísticos sobre el escenario.

Programa Biblioescena 2026 en la Biblioteca Pública de Zamora

Julio de 2026

10 de julio a las 12:00 horas: Bichejos. Cía. Bambalúa Teatro. Infantil a partir de 5 años.

17 de julio a las 12:00 horas: El circo de los monstruos. Cía. Popy Vegas Teatro. Familiar a partir de 4 años.

31 de julio a las 12:00 horas: Transitando. Cía. Pie Izquierdo. Infantil a partir de 3 años.

Agosto de 2026

18 de agosto a las 12:00 horas: Zumbados. Cía. Teatro Atópico. Infantil a partir de 4 años.

22 de agosto a las 12:00 horas: Movilón Crusoe. Cía. Saltatium Teatro. Infantil a partir de 8 años.

28 de agosto a las 12:00 horas: Cosas que contar. Cía. Katua & Galea Teatro. Infantil a partir de 3 años.

Septiembre de 2026

11 de septiembre a las 19:00 horas: 180836 Bernarda. Cía. Lola Eiffel. Adulto a partir de 12 años.

12 de septiembre a las 12:00 horas: Allá donde fueres. Cía. La Risa de la Tortuga. Familiar, todos los públicos.

Octubre de 2026

2 de octubre a las 19:00 horas: Recital F. García Lorca. Cía. Teatro Corsario. Adultos.

9 de octubre a las 19:00 horas: 3 grados. Cía. Óscar Escalante. Adultos.

16 de octubre a las 19:00 horas: Las guerras de nuestros antepasados. Cía. La Quimera de Plástico. Adultos.

23 de octubre a las 19:00 horas: ¿A dónde puedo ir yo...? Cía. Fabularia Teatro. Jóvenes y adultos.

29 de octubre a las 19:00 horas: Magia, humor y un poco de psicología. Cía. Miguel de Lucas. Adultos.

Diciembre de 2026