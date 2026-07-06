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Cultura

El Ayuntamiento de Zamora tramitará "aplicando el reglamento" la petición para poner el nombre de Rufi Velázquez a la biblioteca municipal

La concejala de Cultura evita pronunciarse sobre la reclamación ciudadana avalada por más de mil firmas y señala que la petición registrada en el Ayuntamiento seguirá su curso "como cualquier otra propuesta"

Nines Morales y Pilar Antón presentan las firmas en el registro del Ayuntamiento.

Nines Morales y Pilar Antón presentan las firmas en el registro del Ayuntamiento. / Cedida

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Alberto Ferreras

Zamora

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, ha explicado, a preguntas de los periodistas, que la petición recibida en el registro municipal con más de mil firmas que avalan la solicitud de poner el nombre de Rufi Velázquez a la Biblioteca Municipal se tramitará "como cualquier otra propuesta", sin preferencias sobre otras solicitudes relativas a nombres de calles o de edificios públicos municipales.

El pronunciamiento de Cabezas se produce después de que los promotores de la recogida de firmas de apoyo a esa petición hayan anunciado que ya han presentado en el registro del Ayuntamiento las rúbricas. La iniciativa ha estado impulsada por Nines Morales y Pilar Antón y en la solicitud acompañaron una memoria justificativa de las 647 firmas recogidas en papel, 1.005 firmas en change.org y el respaldo de numerosas asociaciones locales, autonómicas y nacionales, además de escritores, narradores, músicos y otros creadores culturales.

Rufi Velázquez, dinamizadora cultural y directora de las bilbliotecas del Ayuntamiento de Zamora.

Rufi Velázquez, dinamizadora cultural y directora de las bilbliotecas del Ayuntamiento de Zamora. / Cedida

"Si algo nos ha enseñado este camino es el enorme cariño, el respeto y la huella que Rufi Velázquez ha dejado en tantas personas y en la vida cultural de Zamora", han señalado los promotores en alusión a la bibliotecaria y directora durante 35 años de las bibliotecas municipales de la ciudad, fallecida el pasado mes de diciembre a los 67 años.

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Por su parte, María Eugenia Cabezas ha evitado pronunciarse sobre esa petición, ya que "Rufi era una persona que yo apreciaba mucho" y ha explicado que la solicitud seguirá su curso, siguiendo los trámites de la ordenanza municipal que regula la denominación de calles y espacios municipales. Ha recordado, al respecto, que aunque esta petición es más conocida públicamente son muchas las solicitudes respecto a nombres que se reciben en el Consistorio y esta será tratada de igual forma que el resto.

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