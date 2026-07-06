Alerta | Zamora afronta otra jornada de intenso calor con máximas de hasta 37 grados
La AEMET mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia, donde el calor volverá a ser protagonista durante las horas centrales del día
La provincia de Zamora vivirá este lunes una nueva jornada marcada por el calor intenso, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados en la Meseta zamorana, motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas.
La previsión apunta a un día de cielos poco nubosos o despejados, favoreciendo que los termómetros vuelvan a situarse entre los más altos de Castilla y León. El calor será especialmente intenso durante las horas centrales de la jornada, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol.
Precaución durante las horas de más calor
Ante este episodio, las autoridades aconsejan mantener una buena hidratación, evitar la actividad física al aire libre entre el mediodía y la tarde y prestar especial atención a personas mayores, menores y enfermos crónicos. Aunque por la tarde podrían desarrollarse chubascos y tormentas aisladas en zonas de montaña del oeste, el calor seguirá siendo el principal protagonista de la jornada.
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