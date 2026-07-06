Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
40 grados| Comienza la nueva ola de calor en ZamoraJavier Faúndez: "Ese es el camino de Zamora"Tradición y espectación en el arranque de los espantesMiki Codina no continuará en el Zamora CF
instagramlinkedin

Alerta | Zamora afronta otra jornada de intenso calor con máximas de hasta 37 grados

La AEMET mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia, donde el calor volverá a ser protagonista durante las horas centrales del día

Zamora. Calor altas temperaturas

Zamora. Calor altas temperaturas / José Luis Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro García Benito

La provincia de Zamora vivirá este lunes una nueva jornada marcada por el calor intenso, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados en la Meseta zamorana, motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas.

La previsión apunta a un día de cielos poco nubosos o despejados, favoreciendo que los termómetros vuelvan a situarse entre los más altos de Castilla y León. El calor será especialmente intenso durante las horas centrales de la jornada, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol.

Noticias relacionadas y más

Precaución durante las horas de más calor

Ante este episodio, las autoridades aconsejan mantener una buena hidratación, evitar la actividad física al aire libre entre el mediodía y la tarde y prestar especial atención a personas mayores, menores y enfermos crónicos. Aunque por la tarde podrían desarrollarse chubascos y tormentas aisladas en zonas de montaña del oeste, el calor seguirá siendo el principal protagonista de la jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
  2. La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
  3. Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
  4. Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
  5. Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
  6. El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
  7. San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano
  8. La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora 'da más miedo que el mismísimo diablo

Alerta | Zamora afronta otra jornada de intenso calor con máximas de hasta 37 grados

Alerta | Zamora afronta otra jornada de intenso calor con máximas de hasta 37 grados

Las malformaciones de un zamorano por la talidomida le valen casi un millón de euros en indemnizaciones

Las malformaciones de un zamorano por la talidomida le valen casi un millón de euros en indemnizaciones

Zamora estrena nueva terapia para los tumores cerebrales

Zamora estrena nueva terapia para los tumores cerebrales

La nueva guía clínica del Complejo Asistencial de Zamora incide en evitar las caídas

La nueva guía clínica del Complejo Asistencial de Zamora incide en evitar las caídas

El Corazón de María pone el "verde" en su modelo educativo

La falta de licitantes retrasa el nuevo plan del casco histórico de Zamora

El tabernero medieval que recibe turistas y el soldado de Doña Urraca que alerta del Cerco: Turismo diseña vídeos inmersivos y de realidad virtual de la Zamora del pasado

Las rutas de Paco, 224 formas distintas de recorrer Zamora: "Tener un recurso así en la España vaciada es algo de lo que casi nadie puede presumir"

Las rutas de Paco, 224 formas distintas de recorrer Zamora: "Tener un recurso así en la España vaciada es algo de lo que casi nadie puede presumir"
Tracking Pixel Contents