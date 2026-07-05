Zamora, en aviso amarillo por altas temperaturas con máximas de hasta 38 grados
La provincia afronta un domingo de intenso calor, con cielos despejados y termómetros que superarán ampliamente los 35 grados en algunos puntos
La provincia de Zamora permanece este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas, en una jornada marcada por el ascenso de los termómetros y el predominio de los cielos despejados. La previsión apunta a máximas que rondarán los 35 grados de forma generalizada, aunque en algunas zonas podrán alcanzarse los 38 ºC.
El episodio de calor se dejará sentir especialmente durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas serán más elevadas y aumentará el riesgo asociado a la exposición prolongada al sol.
Recomendaciones ante el calor
Ante esta situación, se aconseja hidratarse con frecuencia, evitar la actividad física intensa en las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. También se recomienda prestar especial atención a personas mayores, menores y personas con enfermedades crónicas, al tratarse de los colectivos más vulnerables frente a las altas temperaturas.
La estabilidad atmosférica y la ausencia de nubosidad mantendrán el ambiente plenamente veraniego durante toda la jornada en la provincia.
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