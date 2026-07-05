Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora

Un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados dos vehículos se ha saldado con tres personas heridas aunque, en principio, su estado no reviste gravedad.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 467 de la carretera N-122, en Zamora. A las 10.16 horas, Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso sobre el accidente.

El alertante explicaba también que en el siniestro estaban implicados dos turismos y que tres personas habían resultado heridas.

De inmediato se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl hasta el punto de la vía en el que se ha registrado el siniestro para atender a los heridos.