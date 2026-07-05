Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
40 grados| Comienza la nueva ola de calor en ZamoraJavier Faúndez: "Ese es el camino de Zamora"Tradición y espectación en el arranque de los espantesMiki Codina no continuará en el Zamora CF
instagramlinkedin

Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora

El siniestro vial ha tenido lugar en la mañana de este domingo y ha obligado a movilizar a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias

Vehículos circulan por la carretera N-122 en la que ha tenido lugar el accidente

Vehículos circulan por la carretera N-122 en la que ha tenido lugar el accidente / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados dos vehículos se ha saldado con tres personas heridas aunque, en principio, su estado no reviste gravedad.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 467 de la carretera N-122, en Zamora. A las 10.16 horas, Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso sobre el accidente.

El alertante explicaba también que en el siniestro estaban implicados dos turismos y que tres personas habían resultado heridas.

Noticias relacionadas y más

De inmediato se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl hasta el punto de la vía en el que se ha registrado el siniestro para atender a los heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide
  2. El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
  3. Así es el carácter de los zamoranos, según Chat GPT
  4. Camino Limia, exnovillera y ganadera: 'Lo que me han exigido siempre es ser profesional y dar la talla
  5. La academia que más aprobados concentra en Zamora y los sectores donde se están ganando las plazas
  6. Rescatados 14 menores tras quedar atrapados en un camino embarrado por un error del GPS en Villaralbo
  7. La construcción del Mercado de Abastos avanza pese a haber encontrado restos arqueológicos
  8. Dos heridos tras un choque frontal entre dos turismos en la N-122 a su paso por Zamora

Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora

Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora

El cerebro zamorano detrás del asistente de IA Spilo

Cuarenta millones de euros, buses eco y paradas con intercambiadores con el alfoz: las claves del nuevo contrato de autobuses urbanos de Zamora

Cuarenta millones de euros, buses eco y paradas con intercambiadores con el alfoz: las claves del nuevo contrato de autobuses urbanos de Zamora

VÍDEO | El almacén de Moda Re- en Zamora: de ropa a carritos de bebé

Comienza la nueva ola de calor en Zamora: Protección Civil declara la alerta y los termómetros llegarán a los 40 grados

Comienza la nueva ola de calor en Zamora: Protección Civil declara la alerta y los termómetros llegarán a los 40 grados

Gincana para conocer el casco antiguo y los tesoros románicos de Zamora

Gincana para conocer el casco antiguo y los tesoros románicos de Zamora

GALERÍA | Los niños de Zamora animan las vacaciones de verano en una entretenida gincana

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: "La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino"

Tracking Pixel Contents