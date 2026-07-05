Pumarejo de Tera, testigo de la arquitectura popular de Miguel Fisac

El arquitecto Miguel Fisac “siempre en su carrera estuvo muy interesado en la arquitectura popular. En Pumarejo de Tera encontró la ocasión para desarrollar arquitectura popular” señala el doctor en Historia del Arte, Rafael Ángel García Lozano.

El zamorano acaba de participar en el congreso internacional "Miguel Fisac. Forma, materia y luz: la construcción del espacio sagrado” promovido por la Associazione Italiana di Storia Urbana, con la colaboración de la Fundación Fisac, en la ciudad italiana de Bolonia.

El zamorano, a la derecha, en su intervención en el congreso. / Cedida

El experto en arte sacro contemporáneo recibió la invitación para participar hace ya varios meses y se decantó por elegir para su intervención por el templo del valle del Tera “por sus particulares características, sus determinantes rasgos de arcaísmo formal y sus fuertes referencias a la arquitectura popular tan apreciada por Fisac” sin olvidar que “soy de Zamora y quiero poner de relieve nuestra arquitectura del siglo XX”.

Evolución

En su ponencia García Lozano destacó que 20 años antes de la construcción del templo zamorano el arquitecto “está haciendo una arquitectura rabiosamente moderna”, de hecho, en los años 60 inventa y patenta unas piezas huecas de hormigón pretensado con formas similares a estructuras óseas, denominadas vigas-hueso.

Construcción del templo de Pumarejo de Tera. / ALEX DEL RIO Y FERMIN BLANCO

Sin embargo, conforme se hizo mayor, bajó su carga de trabajo y "empezó a disponer de más tiempo y más libertad para hacer lo que a él quiere y abre brecha hacia la arquitectura popular para demostrar que se puede hacer una arquitectura completamente contemporánea con modos populares de construir, ya que, al final, es la más eficiente”. El estudioso ejemplifica que “tengo un muro ancho, como el caso de Pumarejo, pues es más eficiente porque no entra tanto calor, es mucho más cómodo y en 72 días se hace la iglesia”.

Obra de Pumarejo

El docente detalla que el encargo le llegó a Fisac “cuando había cerrado 10 años antes el estudio, porque no tenía cargos” y él no cobra nada, pero él “decide llevar a cabo aquello que lleva persiguiendo tanto tiempo, hacer una arquitectura verdaderamente popular”. En ella utilizó “elementos arcaicos, la piedra. No se utiliza, a lo mejor, hormigón, como se utiliza en el edificio contemporáneo en el Madrid”.

IGLESIA DE PUMAREJO DE TERA. / ALEX DEL RIO

El experto subraya que el hecho de que sea construida por el pueblo, "no es una característica que la haga única", ya que dos años a unos kilómetros se edificó la iglesia de Ferreras de Abajo “pero en vez de con ese tipo de piedra, con granito”. “Pumarejo no aporta nada nuevo en cuanto a la construcción, pero su singularidad” reside en que “se trata de un edificio contemporáneo que recupera esa arquitectura popular” sintetiza.

Paso del tiempo

Respecto a su exposición en el congreso, el zamorano precisa que se interesaron por la manera que tiene de envejecer estos templos. En el caso de Pumarejo el templo está tal y como se inauguró en 1985. “La iglesia ha envejecido muy bien, no ha habido incorporaciones nuevas, ni han estropeado. Se está realizando un uso adecuado sin hacer alteraciones de la arquitectura”, describe Rafael Ángel García Lozano.

Interior del templo de Pumarejo. / Fermín Blanco

También planeó el carácter teológico de la construcción. “Es el propio pueblo el que construye, el propio lugar de reunión para la comunidad y de encuentro con Dios”.

El doctor en Historia del Arte, Rafael Ángel García Lozano es taxativo: Migue Fisac “seguramente es el arquitecto más importante de la segunda mitad del XX de España” de ahí el interés en divulgar su obra, aunque únicamente fuera del país realizó la capilla de la Virgen del Pilar en la Catedral de Manila.