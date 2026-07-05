Ochenta kilómetros de brazadas solidarias: así se ha vivido en la Sindical de Zamora la decimotercera edición de "Mójate"

Son cerca de ochenta kilómetros de brazadas solidarias los que se han sumado a lo largo de esta jornada dominical en la piscina cubierta de la Sindical. Un año más, el complejo de piscinas municipales de la Ciudad Deportiva ha servido de escaparate para concienciar y recaudar fondos para los afectados por la esclerosis múltiple, en la campaña "Mójate", que cumple su decimotercera edición en la ciudad promovida por la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (Azdem).

Por encima de los cerca de 80.000 metros recorridos, la trabajadora social de Azdem, Ana Campos, ha destacado la repercusión de la campaña, como natación solidaria y presencia en medios y redes sociales, lo que "al final nos da mucha repercusión y mucho alcance a la campaña".

Del mismo modo, en la Sindical ha permanecido instalado la mañana de este domingo un expositor en el que los usuarios de la piscina han podido adquirir diferentes objetos cuya recaudación permite contribuir a los servicios que Azdem ofrece a los pacientes con esclerosis múltiple.

Reportaje foto, campaña "Mójate por la EM" / Lucas Anta / LZA

Camisetas, abanicos, calcetines, libretas, lapiceros y bolígrafos, gorros de natación, monederos o tazas con un original diseño del dibujante Mikel Urmeneta han estado a la venta con fines solidarios. Este año, el material está ilustrado con dos ovejas lanzándose al agua y un lobo disfrazado de oveja, un dibujo utilizado como metáfora de la solidaridad compartida y alusivo a la enfermedad de la esclerosis múltiples, cuyas manifestaciones muchas veces no son visibles a simple vista por otros.

En la campaña de 2026 de "Mójate", muy agradecida con las altas temperaturas de estos días, en plena ola de calor, han colaborado clubes como Natación Zamora, Club Triatlón Zamora, Waterpolo Zamora, Triatlón Duero, el club de Salvamento y Socorrismo, el gimnasio Kuma Training, el Club Baloncesto Zamora, el Balonmano Zamora, el CD Seña Bermeja, el centro de pilates Activa, servicios gráficos La Tipo, la fundación ONCE, la Fundación La Caixa, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, y los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple, conocida como la enfermedad de las mil caras por la heterogeneidad de sus síntomas, es una patología neurológica que afecta especialmente a mujeres (lo son tres de cada cuatro pacientes) y de la que no se conoce la causa exacta ni su cura.

Sin embargo, sí se ha demostrado que la rehabilitación, los hábitos de vida saludable y los factores ambientales pueden influir positivamente en la calidad de vida de los afectados. Por ello, la labor de Azdem se centra en ofrecer servicios como los de fisioterapia, logopedia, atención psicológica y social, terapia ocupacional, transporte adaptado o entrenamiento funcional en el agua.

Un tipo de entrenamiento que este domingo estuvo acompañado en la Sindical del gesto solidario de muchos otros nadadores.