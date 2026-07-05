Nuevo hurto por el método del abrazo cariñoso esta semana en la provincia de Zamora

La provincia de Zamora ha contabilizado esta semana un nuevo hurto por el método del abrazo cariñoso. La denuncia interpuesta por los hechos revela que ese nuevo robo de joyas al descuido mientras el autor ofrece un abrazo a la víctima se ha producido en un pueblo de la comarca de La Guareña, sobre las once de la mañana.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, mostró su preocupación porque sigan produciéndose delitos de ese tipo.

Blanco aconsejó denunciar los hechos en todos los casos, incluso cuando el denominado hurto amoroso no se consuma y queda en un intento, y pidió tener mucho cuidado cuando se acerca una persona desconocida y mantener la distancia con ella, porque "el afecto exagerado es sospechoso". Lamentó igualmente que en ese tipo de delitos sean personas mayores las víctimas en la mayoría de los casos.

Este hurto se produjo el pasado lunes, apenas una semana después de que en la comarca de Toro se registrara otro robo por el mismo método en el que los autores lograron hacerse con una cadena de oro. Al respecto, Ángel Blanco lamentó el incremento de esa práctica delictiva en los pueblos de la provincia.

Los hurtos de este tipo se extienden también a otros territorios, ya que en algunos casos son cometidos por bandas itinerantes. De hecho, el pasado viernes en Miranda de Ebro (Burgos), la Plicía Nacional identificó a dos mujeres que actualmente se encuentran en busca y captura como supuestas autoras de tres delitos de "hurto amoroso".

En estos robos, la finalidad de los delincuentes es apoderarse de piezas de joyería, para lo que se fijan especialmente en personas mayores como víctimas. Para ello, las abordan en la vía pública y con cualquier excusa, aprovechan el contacto físico para sustraerle las joyas que lucen como colgantes, pulseras o relojes, sin que éstas se percaten del hurto.