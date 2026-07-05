La montaña de ropa que Zamora desecha: 500.000 kilos en un año

Más de 1.200 kilos de ropa al día. Ese es el volumen que acabó el pasado año en los contenedores que Cáritas Diocesana de Zamora tiene repartidos por toda la provincia para recoger las prendas que sus dueños ya no quieren. En total, más de 500 toneladas depositadas en 121 puntos de recogida que alimentan el proyecto Moda Re, la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que no solo busca dar una segunda vida a la ropa usada, sino también ofrecer una nueva oportunidad laboral a las personas que la recuperan.

La historia empieza en nuestro hogar cuando decidimos deshacernos de ese abrigo que ya no nos ponemos, de ese pantalón de hace tres temporadas o de esa camiseta que estaba olvidada al fondo de un cajón. Distintas prendas que acaban metidas en una bolsa con destino a uno de los contenedores de color rojo y blanco con el logotipo de Cáritas y desde donde se inicia una cadena en la que intervienen un conjunto de actores para convertir un gesto sencillo en una herramienta para cuidar el medio ambiente y generar empleo. El siguiente eslabón pasa por los conductores que recogen en los dos vehículos destinados para ello la ropa y la trasladan hasta el centro de producción en la capital zamorana. Una furgoneta y un furgón abierto que tienen establecidas sus rutas para vaciar los contenedores. Los lunes y los viernes toca la capital; los martes, Benavente; los miércoles, Alba y Aliste; y los jueves, Toro.

Zamora. Reportaje Moda Re. / Alba Prieto / LZA

Labor que se ha vuelto imprescindible ante el consumismo impulsado sobre todo por el "fast fashion" o, lo que es lo mismo, la compra masiva de prendas de poca calidad a bajos precios. "Hemos tenido la circunstancia de un vehículo estropeado y mientras nos lo han reparado, no hemos dado abasto, hemos tenido incluso que alquilar una furgoneta porque nos llamaban de todos los centros públicos avisándonos de que estaba el contenedor lleno para que fuéramos", revela Víctor Hugo Corral, gerente de Camino de Inserción S.L.U. de Cáritas Zamora. "No hay conciencia de toda la ropa que se tira hasta que se ve", añade Óscar Méndez, técnico de producción de la planta, mientras descarga junto a varios trabajadores uno de los furgones que acaba de llegar.

Tras pesarlas, las enormes sacas se clasifican. Aunque la mayoría contienen ropa, también aparecen zapatos, bolsos, mantas, maletas, auriculares, juguetes y más objetos completamente ajenos al textil. "No sabes nunca lo que te vas a encontrar", reconocen los técnicos. Por ese motivo, la manipulación exige precaución constante. La mayor parte de la ropa permanece dentro de las bolsas hasta llegar a las plantas. Por contra, las bolsas que llegan directamente a las instalaciones de Cáritas o las donaciones realizadas por empresas textiles sí se revisan de manera individual, por eso aconsejan a la gente que si quieren donar productos en buen estado lo hagan directamente en la tienda de segunda mano, en la sede de Cáritas o dejen las prendas en una bolsa abierta o, directamente, suelta s dentro del contenedor.

Los operarios cargan en una saca las bolsas recogidas en los contenedores de Cáritas. / Alba Prieto

Mientras dan cuenta de su quehacer diario, las montañas de enormes sacos se apilan en la nave a la espera de su destino dando cuenta de la desorbitada cantidad de artículos textiles que se adquieren para usarlos cada vez menos tiempo. "No somos conscientes de la ropa que compramos continuamente", opina Méndez. Auge de la moda rápida que ha convertido la compra en un acto compulsivo y que ha hecho que la ropa se convierta en uno de los residuos que más crecen año tras año. Frente a ello, Moda Re se dedica a gestionar íntegramente el ciclo con un enfoque basado en la economía circular, fomentando el empleo social y optimizando los procesos de recogida y reciclaje de ropa usada.

Proceso que, tras hacer parada en la báscula para conocer con exactitud el volumen de ropa gestionado, comienza a organizarse. "Prácticamente toda es para su desintegración, aprovechable será en torno a un 5%", revela el técnico. Son productos rotos, machados, muy desgastados o en condiciones que hacen imposible su reutilización, pero no su utilidad ya que se envían a plantas especializadas donde las fibras textiles se separan para fabricar nuevos materiales. De hecho, cada mes parten de estas instalaciones dos grandes cargamentos de unas diecisiete toneladas cada uno. En total, más de 34.000 kilos de ropa que abandonan la nave mensualmente para continuar su recorrido, una cifra que da cuenta del enorme volumen de trabajo que generar un residuo tan cotidiano como invisible para la gran mayoría de la sociedad.

Almacenaje de las sacas en la nave. / Alba Prieto / LZA

Circuito en el que otras muchas prendas se van clasificando de manera minuciosa en las estanterías del almacén. Artículos a los que también se suman muchos otros donados por empresas que llegan con etiquetas que los trabajadores deben ir quitando. Arduo proceso de selección en el que las prendas se revisan una por una para comprobar su estado y separarlas según la temporada. "Si es de verano y vale para llevar a tienda, la vamos colocando ahí, sino la colocamos en el apartado de invierno...", detalla mientras va recorriendo los pasillos llenos de estantes, donde nada está colocado al azar, Chus Rivas, Técnico de Acompañamiento a la Inserción. Estanterías completamente llenas dedicadas a ropa infantil junto a las que se observan otras con vestidos de fiesta, prendas deportivas, bolsos, calzado o incluso ropa de casa. "De mujer siempre hay muchísimo, de hombres nos quedamos cortos", aprecia Rivas.

El recorrido es similar al que podría hacerse en unos grandes almacenes donde todo está organizado por secciones. El objetivo es poder abastecer con rapidez a la tienda de segunda mano ubicada en la calle San Torcuato de Zamora, pero también dar una respuesta inmediata a distintas necesidades concretas o preparar lotes que se envían a hospitales o parroquias. Rumbo al que llegarán siempre tras haber pasado por la sala de higienización donde las prendas permanecen sometidas a un tratamiento de vapor y desinfección que elimina cualquier riesgo sanitario. Además, los artículos que llenarán las perchas de la tienda de Cáritas deben etiquetarse previamente para que lleguen con un precio de venta al público que se ajusta a su estado de conservación, calidad y marca. Aun así, los importes serán muy reducidos porque el objetivo no es competir con el comercio tradicional, sino facilitar el acceso a ropa en buen estado y, al mismo tiempo, generar recursos para mantener el proyecto de inserción.

Almacén de Moda Re en Zamora. / Alba Prieto / LZA

Ese es el último paso antes de que las cajas pongan dirección a la tienda de segunda mano. Allí, se les ofrecerá una segunda oportunidad como la que tienen los trabajadores gracias al proyecto impulsado por Cáritas para convertir la gestión del residuo textil en una vía de inserción laboral. Actualmente, la empresa cuenta con 13 empleados repartidos en tres líneas de actividad: gestión del residuo textil, tiendas de segunda mano y servicios de limpieza. La gestión de la ropa es la principal área de contratación, puesto que concentra prácticamente la mitad de la plantilla. En la nave, trabajan seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, derivados por las instituciones públicas bajo un certificado que acredita su situación de exclusión.

"Contamos con dos Técnicos de Acompañamiento a la Producción que se encargan de enseñarles las tareas y de potenciar su aprendizaje continuo para que desarrollen su capacidad de trabajo con el fin de que al concluir los tres años o antes, si se dan las circunstancias, puedan acceder al mercado laboral ordinario con otras empresas", explica Corral. Práctica que se enriquece con cursos formativos para mejorar sus habilidades personales y profesionales. "Una vez que estamos ya seguros de que esa persona puede caminar por sí sola, se le ayuda a buscar un trabajo en otra empresa", comenta. Es entonces cuando el proceso vuelve a empezar con otra persona en situación de vulnerabilidad que encontrará en la planta de recogida y reciclaje de ropa usada un espacio donde recuperar la motivación y adquirir conocimientos y competencias laborales.