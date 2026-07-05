La Junta invierte 350.525 euros para renovar la señalización vertical en las carreteras de Zamora

La Junta de Castilla y León formalizará un contrato valorado en 350.525 euros para la colocación y reposición de señalización vertical en las carreteras autonómicas de la provincia de Zamora. La actuación tiene como objetivo reforzar la señalización vertical en las vías para garantizar una circulación más segura, eficiente y adaptada a los estándares actuales de visibilidad y durabilidad.

Las actuaciones, que cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses, consistirán en la instalación de nuevas señales verticales de diseño fijo en chapa de acero galvanizada, dotadas de elementos reflectantes de alta calidad, que sustituyen a las deterioradas o inexistentes. Además, se acometerá la renovación de placas de señales existentes, respetando sus dimensiones originales, como parte de las operaciones de mantenimiento preventivo. Trabajos necesarios para poder garantizar la mayor visibilidad posible de cualquiera de estas señales.

La administración regional invertirá un total de 3,59 millones de euros para acometer estas tareas en todas las provincias mejorando la seguridad vial en las mismas.

Las cuantías por provincias, adecuadas a las necesidades de mantenimiento y reposición de señales verticales que se ejecutarán hasta 2027, son las siguientes:

Ávila: 355.323,95 euros

Burgos: 476.879,31 euros

León: 473.730,46 euros

Palencia: 524.289,72 euros

Salamanca: 348.984,85 euros

Segovia: 352.755,72 euros

Soria: 365.325,85 euros

Valladolid: 343.724,16 euros

Zamora: 350.525,67 euros

Estas inversiones se suman a las ya previstas para la mejora de la señalización horizontal, dentro de un plan integral de conservación y modernización de infraestructuras viarias que busca reducir la siniestralidad y reforzar la movilidad segura en todo el territorio. Todo ello, indican desde la consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León, con el fin de "mantener y mejorar constantemente" los más de 11.500 kilómetros que conforman la red autonómica de carreteras, la más extensa del país.