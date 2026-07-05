Efraín Jiménez, conductor en Moda Re: "Este trabajo fue una salvación para mí"

Recién divorciado y sin empleo, Efraín Jiménez afrontaba una complicada situación cuando decidió solicitar ayuda a Cáritas Diocesana de Zamora. «Los gastos de los niños, el alquiler, el agua... me estaba asfixiando», recuerda. «Tuve trabajos temporales de esos que estás una semana o un mes y después otra vez al paro... todas las noches pensaba cómo iba a poder afrontar los gastos», reconoce.

Desesperado recurrió a Cáritas en Zamora para informarse sobre si podía optar a un puesto en su empresa de inserción. Tras recibir la noticia de que daba el perfil para una de las vacantes que había en ese momento, inició el proceso de selección en el que realizó una entrevista personal. Acreditada su situación de exclusión social, se incorporó a su puesto actual como conductor especializado para Moda Re. «Ha sido una mejora muy buena, fue una salvación para mí», expresa.

Jiménez durante su jornada laboral con un compañero. / Alba Prieto / LZA

Tras más de un año ejerciendo el puesto, su valoración es muy positiva a pesar de su gran exigencia. «Es duro porque estamos a fuego y ahora en temporada, más todavía», indica mientras prosigue la carga y descarga de sacas en la nave. «Es lo que hay, para eso nos pagan, para trabajar», comenta. Labor que ejerce, no solo con orgullo, sino con el deseo de seguir realizándola en otra empresa. «He descubierto mi vocación. Yo había hecho un poquito de todo lo que me había ido saliendo, pero me había sacado el carnet de camión porque quería enfocar mi vida laboral por ese camino», relata.

Nicho que le gusta, y mucho, por lo que agradece a Cáritas que no solo le hayan ayudado a tener una estabilidad económica, sino también la oportunidad de poder orientar su futuro profesional hacia la conducción.

Jiménez deposita las bolsas recogidas en una gran saca. / Alba Prieto / LZA

Como el resto de trabajadores de inserción, es consciente de que su contrato no será indefinido. El modelo de estas empresas contempla un máximo de tres años porque el objetivo no es retener a la persona, sino acompañarla hasta que pueda incorporarse al mercado laboral ordinario. Algo que asume. «Aquí estoy bien, tengo mi horario, mi sueldo y una rutina, pero sé que es temporal. Lo que me gustaría es encontrar una empresa donde pueda tener estabilidad laboral y vivir tranquilo, como cualquiera».

Mientras ese momento llega, su intención es continuar aprovechando la oportunidad, confiando en que el paso por Moda Re le sirva para consolidar su experiencia, reforzar su perfil profesional y abrirse camino en el sector del transporte. Por ello, destaca el acompañamiento recibido por parte de Cáritas antes de entrar en la empresa como durante el tiempo que lleva trabajando en ella y anima a que otras personas que se encuentren en una situación parecida a la que él tenía, pidan ayuda. «Si lo necesitan, que vayan, que hablen, que cuenten lo que les sucede porque si pueden, les van a ayudar», declara. Inicio de una cadena en la que las segundas oportunidades se hacen realidad para dar comienzo a nuevas historias.