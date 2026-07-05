Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
40 grados| Comienza la nueva ola de calor en ZamoraJavier Faúndez: "Ese es el camino de Zamora"Tradición y espectación en el arranque de los espantesMiki Codina no continuará en el Zamora CF
instagramlinkedin

Municipal

Denuncian el estado de abandono de una zona de celebración de meriendas y cumpleaños de Los Tres Árboles de Zamora

El partido Zamora Decide alerta del estado de esa zona de esparcimiento situada junto al merendero

Caseta situada junto al merendero de los Tres Árboles.

Caseta situada junto al merendero de los Tres Árboles. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Ferreras

Zamora

El partido Zamora Decide ha denunciado el estado de abandono de un espacio muy utilizado por las familias para celebrar cumpleaños y meriendas en la zona de los Tres Árboles de la ciudad. Al respecto, ha exigido al Ayuntamiento el arreglo de la caseta de madera con peligro para los pequeños y la apertura del bar-merendero.

Las familias zamoranas que cuando hace buen tiempo tienen que celebrar un cumpleaños de sus pequeños o una celebración multitudinaria con amigos o familiares suelen utilizar un rincón de los Tres Árboles que está al lado de las instalaciones del bar-merendero, según ha explicado la formación, que ha recordado que es un rincón que cuenta con "mesas y bancos agrupados donde pueden estar a la sombra y cerca del río 20 ó 30 personas que llevan sus adornos, su comida y la tarta con sus velas para celebrar reuniones si no tienen un sitio en casa para esas celebraciones".

Estado de la caseta y las mesas de madera.

Estado de la caseta y las mesas de madera. / Cedida

La caseta de aperos que hay justo al lado de las mesas para merendar está en" unas condiciones de deterioro lamentables", ha denunciado el partido zamoranista, que ha detallado que hay maderas sueltas llenas de clavos y en un estado de podredumbre que, además de dar un aspecto de abandono, puede resultar peligroso para cualquier niño que juege en la zona.

Noticias relacionadas y más

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento de Zamora el "arreglo urgente" de la caseta de madera, el mantenimiento diario de ese entorno con los servicios que demandan las familias y la agilización de la apertura del bar-merendero de3 la zona, cerrado desde hace años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
  2. La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
  3. Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
  4. Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
  5. Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
  6. El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
  7. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  8. Es duro pero habrá que mantener la tradición', la Feria del Ajo de Zamora asegura su futuro

Denuncian el estado de abandono de una zona de celebración de meriendas y cumpleaños de Los Tres Árboles de Zamora

Denuncian el estado de abandono de una zona de celebración de meriendas y cumpleaños de Los Tres Árboles de Zamora

Ochenta kilómetros de brazadas solidarias: así se ha vivido en la Sindical de Zamora la decimotercera edición de "Mójate"

Ochenta kilómetros de brazadas solidarias: así se ha vivido en la Sindical de Zamora la decimotercera edición de "Mójate"

22 actividades interactivas para reforzar las competencias de los estudiantes de Primaria y Secundaria durante el verano

22 actividades interactivas para reforzar las competencias de los estudiantes de Primaria y Secundaria durante el verano

Nuevo hurto por el método del abrazo cariñoso esta semana en la provincia de Zamora

La Junta invierte 350.525 euros para renovar la señalización vertical en las carreteras de Zamora

La Junta invierte 350.525 euros para renovar la señalización vertical en las carreteras de Zamora

El cerebro zamorano detrás del asistente de IA Spilo

Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora "Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad"

Efraín Jiménez, conductor en Moda Re: "Este trabajo fue una salvación para mí"

Tracking Pixel Contents