Denuncian el estado de abandono de una zona de celebración de meriendas y cumpleaños de Los Tres Árboles de Zamora

El partido Zamora Decide ha denunciado el estado de abandono de un espacio muy utilizado por las familias para celebrar cumpleaños y meriendas en la zona de los Tres Árboles de la ciudad. Al respecto, ha exigido al Ayuntamiento el arreglo de la caseta de madera con peligro para los pequeños y la apertura del bar-merendero.

Las familias zamoranas que cuando hace buen tiempo tienen que celebrar un cumpleaños de sus pequeños o una celebración multitudinaria con amigos o familiares suelen utilizar un rincón de los Tres Árboles que está al lado de las instalaciones del bar-merendero, según ha explicado la formación, que ha recordado que es un rincón que cuenta con "mesas y bancos agrupados donde pueden estar a la sombra y cerca del río 20 ó 30 personas que llevan sus adornos, su comida y la tarta con sus velas para celebrar reuniones si no tienen un sitio en casa para esas celebraciones".

Estado de la caseta y las mesas de madera. / Cedida

La caseta de aperos que hay justo al lado de las mesas para merendar está en" unas condiciones de deterioro lamentables", ha denunciado el partido zamoranista, que ha detallado que hay maderas sueltas llenas de clavos y en un estado de podredumbre que, además de dar un aspecto de abandono, puede resultar peligroso para cualquier niño que juege en la zona.

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento de Zamora el "arreglo urgente" de la caseta de madera, el mantenimiento diario de ese entorno con los servicios que demandan las familias y la agilización de la apertura del bar-merendero de3 la zona, cerrado desde hace años.