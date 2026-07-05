Cuarenta millones de euros, buses eco y paradas con intercambiadores con el alfoz: las claves del nuevo contrato de autobuses urbanos de Zamora

Sobre la mesa está un jugoso contrato que supondrá un desembolso económico de unos cuarenta millones de euros para los próximos diez años. Pero por encima del coste económico del servicio, al Ayuntamiento de Zamora le preocupa que las condiciones estén adaptadas a las necesidades de la ciudad y los tiempos actuales. Se trata del nuevo servicio de autobuses urbanos de la ciudad, en el que el actual equipo de Gobierno municipal lleva trabajando más de dos años, pero cuya complejidad hace necesario esperar aún unos meses más antes de que pueda salir a licitación.

Las previsiones municipales, según detalla el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento, David Gago, de quien depende el servicio municipal de autobuses urbanos, apuntan a que antes de finalizar este año se inicie el proceso administrativo de la nueva concesión.

Gago esboza algunas de las claves del nuevo contrato, cuya cuantía, según las primeras estimaciones, ascenderá a unos cuatro millones de euros por cada uno de los diez años de vigencia de la concesión de ese servicio municipal. Aunque la cuantía exacta aún no ha sido estimada por el servicio municipal de Hacienda, si se tiene en cuenta que el contrato actual supone un desembolso cercano a los tres millones de euros anuales y se suman las mejoras tanto en infraestructuras como en vehículos que se quieren introducir, es fácil que el importe del nuevo contrato supere los cuatro millones de euros al año.

El ejemplo de Segovia

Uno de los objetivos es el de multiplicar por dos o por tres las cifras de viajeros, que ya de por sí se han incrementado de forma notable en los últimos años, con las bonificaciones que se ofrecen en los abonos. En la actualidad, los viajeros anuales de los autobuses urbanos de Zamora suman más de un millón de accesos a los buses cada año y el Ayuntamiento de Zamora mira como ambicioso objetivo las cifras de la ciudad de Segovia que, pese a tener unos 5.000 habitantes menos que Zamora, alcanza los cinco millones de viajeros. Esa cifra "idónea" se quiere alcanzar con "una apuesta clara y seria por el transporte público" que pretende reflejarse en el pliego de condiciones del nuevo contrato del servicio de transporte colectivo de viajeros de la ciudad.

Marquesina con el tiempo de espera para el siguiente autobús. / J. L. F. (Archivo)

Para ello, se trabaja en que el nuevo servicio para los próximos diez años sea pionero y referente en los contratos de autobuses urbanos de una capital de provincia del tamaño de Zamora, según expone Gago, que avanza que habrá «coherencia» en el tipo de autobuses elegidos con lo que marca Europa, que apuesta por la movilidad en buses electrificados, más ecológicos y «con buena autonomía de baterías». También en el diseño de las líneas se priorizará que sean útiles a la hora de comunicar los barrios con los lugares de trabajo, con la zona centro y con los hospitales y centros sanitarios.

En las marquesinas de las paradas, se ofrecerá información en tiempo real del tiempo de espera al siguiente autobús y también de posibles incidencias por accidentes, cortes de calles u otras causas que alteren un recorrido. Además, esas marquesinas resguardarán a los usuarios durante la espera de la lluvia o el sol.

Preparado para la conexión con el alfoz

Otra mejora importante en el servicio será la de las paradas cabeceras de cada línea, situadas en los barrios, que se acondicionarán para que sirvan de intercambiadores y pueda realizarse en ellas una interconexión con los autobuses interurbanos que llegan de los pueblos del alfoz. Aunque ese transporte metropolitano no es competencia municipal, el Ayuntamiento sí que acondicionará la infraestructura para los viajeros que lleguen de Tierra del Vino puedan acceder al bus urbano en Pinilla, los de Roales del Pan y el entorno desde la parte alta de San José Obrero o los de Coreses y el este del alfoz desde Vista Alegre.

El concejal del área recuerda que quien tiene que "ponerse las pilas" en esa interconexión con los pueblos del alfoz es la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias en la materia y ha desarrollado ya un "transporte serio metropolitano" en otras ciudades del entorno como Salamanca. Aun así, el Consistorio zamorano dejará "todo preparado y pensado" para que las líneas puedan absorber en un futuro esa demanda de los pueblos.

Además, el contrato con la nueva concesionaria se hará con una fórmula de precio por kilómetro y no punto a punto, con el fin de darle flexibilidad a la hora de introducir cambios en las rutas en función de las necesidades que puedan ir surgiendo a posteriori, a lo largo de los diez años de vigencia del contrato.