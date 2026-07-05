Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora "Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad"

A Crisanto Vicente Hernández le han sobrado los 240 días que lleva al frente de la Policía Municipal de Zamora como máximo responsable. Y es que el nuevo jefe ha crecido como agente, desde abajo, en el cuartel de la Plaza Mayor, tras ingresar en el año 2006, y conoce al dedillo los entresijos del cuartel y de su plantilla formada por 98 personas. Este experto policía defiende a capa y espada las rotondas como solución para mejorar la fluidez del tráfico y para acabar con el exceso de velocidad, "en Cardenal Cisneros pillamos vehículos a 110 kilómetros por hora".

Estos ocho meses como jefe de la Policía Municipal, ¿le han permitido descubrir problemas urgentes que desconocía?

Conocía el cuerpo, evidentemente, porque entré como policía y he vivido desde abajo la evolución, los problemas han ido cambiando y nuestros cometidos también, lo que hacíamos no es ni parecido, tampoco la labor de jefatura: antes era más operativa y más administrativa. Hay mandos intermedios que son los que tienen que coordinar la labor policial y rendir cuentas al jefe. Antes había un trato más directo del jefe con policías.

¿Se pierde ese trato cercano entre jefe y subordinados de la escala más baja?

Mi antecesor Tomás Antón siempre tuvo un trato cercano y yo creo que estoy manteniéndolo con todos los mandos y con cada policía, o lo intento, porque no puede ser de otra manera. Los roles están muy marcados en este trabajo, pero también somos una familia trabajamos día a día prácticamente las mismas personas y la relación tiene que ser fluida en todos los sentidos, profesionalmente y personalmente.

El problema de las vacantes por jubilación se viene arrastrando desde hace varias décadas, ¿es necesario reemplazar de forma más urgente?

Este problema lo tienen todas las administraciones porque se está jubilando mucha gente. Nuestro caso es un poco especial porque pueden pasar 2 o 3 años sin que tengamos las plazas cubiertas, dado que hay un periodo de formación en la academia. Esto nos sucede también en los mandos. Ahora mismo el Ayuntamiento ha sacado 2 plazas y va a aumentar a 5, que son ascensos, pero hasta la incorporación han pasado casi 3 años. Por eso hay vacantes.

El nuevo jefe de Policía Municipal, Crisanto Vicente Hernández. / Victor Garrido / LZA

¿Cuál es la plantilla actual y cuál la necesaria para cubrir los servicios sin realizar horas extraordinarias?

La Policía Municipal de Zamora debería contar con 120 agentes, las plazas están generadas, pero ahora mismo somos 98 con gente en segunda actividad que ayuda en labores administrativas y de apoyo, pero no están en la calle. De ahí hay que contar bajas, puestos de trabajo adaptados, conciliación de la vida laboral y familiar como es lógico, todas estas circunstancias conllevan que los servicios estén muy mermados y nos falte gente.

¿Debería legislarse de alguna manera, reformar o revisar la Ley para agilizar la incorporación de esos agentes a las plazas vacantes?

Yo ni siquiera puedo cuestionar o valorar esa cuestión que no es de mi competencia, legalmente no sé cómo se puede hacer, pero creo que se podrían generar unas vacantes, lo suyo es que se convoquen 3 plazas si se prevé que se van a jubilar 3 personas y si existe dualidad, pues amortizarla. No tengo ninguna duda de que si hubiese alguna forma de hacerlo, se intentaría, no tengo ni la más mínima de duda. En todo caso, ni depende del Ayuntamiento ni de nosotros, sino del legislador.

¿Cuánto personal está en la calle patrullando?

Pues depende entre semana, un día normal, entre 2 y 3 grupos de trabajo que se traduce en una media de entre 20 y 26 policías, dependiendo un poco de la actividad del día.

Deberíamos tener una plantilla de 120 agentes para cubrir los servicios sin hacer horas extras

¿Son suficientes para garantizar la seguridad y la atención al ciudadano, aunque suponga, a veces, un sobreesfuerzo?

Nunca hay ningún problema, de hecho, cuando una intervención se prolonga más allá de la hora en la que termina un turno, se continúa tanto tiempo como sea preciso para concluir la intervención, se echan las horas que se precisen, quien comienza ese servicio, lo termina, lo tenemos así estipulado, salvo que sea algo muy, muy complicado, que te va a llevar mucho tiempo, entones se lo pasas a otro compañero o a otra compañera del turno siguiente.

¿No se pierde información en ese trámite?

No porque se traslada a un atestado o al documento que sea necesario para evitar, precisamente, que se pierdan datos, detalles o que el mensaje distorsione lo sucedido.

La Policía Municipal está muy ofuscada porque no se está pagando la nocturnidad, un derecho que no se va a perder, ¿qué está pasando?

Nosotros lo trasladamos al Ayuntamiento, al servicio de Personal cada mes, si están tardando en exceso en la tramitación desconozco cuál es el problema, pero me consta que el concejal de Policía Municipal, David Gago, he pedido en más de una ocasión que se intente agilizar al máximo posible. Yo también lo he hecho.

¿De cuántos meses de retraso estamos hablando?

Las noches están pendientes desde octubre del 205.

El nuevo jefe de Policía Municipal, Crisanto Vicente Hernández. / Victor Garrido / LZA

¿Las múltiples actividades que se organizan en la ciudad, desde marchas a eventos deportivas o sociales, traen de cabeza a la Policía Local porque requieren más presencia en las calles para dirigir el tráfico, realizar cortes, etc.?

No. La Policía tiene un servicio programado mínimo que se respeta y lo que hay extra se atiende al margen. Se podría solucionar marcando un circuito para cualquier prueba deportiva de ese tipo o marchas, este año se planteó con la media maratón y cambiamos el circuito; y se ha logrado no dejar cortado ningún barrio al tráfico en el triatlón.

La convivencia de los coches y de las bicicletas sigue siendo problemática en muchos puntos de la ciudad, pero llama más la atención en tramos con carril bici, como el Puente de Los Poetas, ¿no es obligatorio utilizarlo?

No, se gasta dinero en infraestructuras que no tienes por qué utilizar, el ciudadano que va por el carril bici va bien, pero el que lo hace por la calzada también, a pesar del riesgo que puede haber para él y para los coches que circulan. Asumes un riesgo mayor, nadie lo duda, pero, a día de hoy, lo pueden hacer.

La relación peatón-bicicleta es conflictiva en zonas como la calle de Santa Clara, el Puente de Piedra o zonas semipeatonales del casco antiguo.

En Santa Clara está prohibido circular en bici, cometerían la misma infracción que una persona con patinete, con Vehículo de Movilidad Personal, de hecho, a la entrada de Santa Clara, está señalizado para que la bicicleta vaya de la mano del ciclista. En el Puente de Piedra, sí se puede circular o en San Torcuato, lo que es incongruente es pensar que vas compitiendo con el peatón porque es un espacio de convivencia con el ciudadano que camina.

Los patinetes se han convertido en otro elemento preocupante para el tráfico rodado y peatonal, como causa de atropellos y accidentes. ¿Tenemos un problema en la ciudad con estos vehículos?

Sí, no todos los conductores de patinete lo hacen mal, tenemos un grupo de edad tasado, chavales de entre 16 y 18 años de edad, que más infringe la normativa, que van por zonas peatonales, por Santa Clara, por el Puente de Piedra, pero ya hemos empezado a tomar medidas, hemos retirado muchísimos de estos vehículos porque no estaban en regla o circulaban mal. Ahora que la legislación ha cambiado y tenemos medios para sancionar esas conductas, estamos inmovilizando muchos.

¿Cuándo los inmovilizan, cuando van sin casco?

No, el casco no es obligatorio de momento, allá cada cual. A día de hoy solo tienen que llevar las luces de señalización, ni un chaleco reflectante ni nada.

¿Cambiará esto?

Tiene que cambiar, algunas ciudades han regulado todo eso en la ordenanza municipal, pero no es lógico que en unas ciudades sea obligatorio el casco y el chaleco y en otras no. Es necesario que el Estado lo regule y la Dirección General de Tráfico publique una normativa, como ha hecho con la imposición del seguro en vigor, de tener documentado el vehículo. Con el tiempo habrá una sensibilidad al respecto, al igual que ocurrió con los ciclomotores.

¿Han aumentado los atropellos?

No. Hay más atropellos en los pasos de peatones que en la calzada. El último que hubo fue en un paso de peatones de la calle de La Hiniesta, la conductora iba a mucha menos velocidad de la permitida y el desenlace fue fatal. En Zamora, se es responsable al volante, hay accidentes pero leves, de pequeños daños materiales.

El nuevo jefe de Policía Municipal, Crisanto Vicente Hernández. / Victor Garrido / LZA

Las rotondas se han convertido en un asunto peliagudo para quienes se ponen la volante, ¿se han creado demasiadas, dan fluidez al tráfico?

Es evidente que en la travesía de Cardenal Cisneros se ha reducido mucho la velocidad, nosotros hemos cogidos con el radar a vehículos a más de 110 kilómetros por hora, nadie sube ya a esa velocidad. Estamos dando prioridad al peatón frente a los vehículos, intentando disminuir la velocidad y se ha conseguido.

¿Más seguridad para el peatón y reducción de accidentes van de la mano de las rotondas?

Es evidente que accidentes graves o mortales es mucho más difícil que se produzcan y en Cardenal Cisneros, los hemos tenido. Y no es lo mismo atropellar a una persona a 30 kilómetros por hora que a 100.

Avenida de la Feria y Ronda de San Torcuato son las siguientes vías que tendrán rotondas, ¿cuántas y para cuándo?

Lo desconozco porque son obras del Estado. En la Ronda de San Torcuato lo hemos solicitado desde la Policía Municipal porque traerá grandes ventajas para el tráfico: la avenida de la plaza de Toros se colapsa habitualmente en cuanto tiene algo de tráfico. Cuando hay cualquier incidencia en la calle de Villalpando, la circulación se desvía hacia esa avenida y una rotonda en la confluencia de Plaza de Toros con la Ronda de San Torcuato, por muy pequeña que sea, aliviaría mucho el tráfico.

¿Habrá que acostumbrarse a circular entre rotondas?

Mira, la rotonda de la Ronda permitiría dar fluidez al tráfico de la Ronda de San Torcuato, de la Feria y a la calle de Santa Ana que puede admitir mucho más tráfico, el que se eliminaría del último tramo de la calle de la Feria, una zona donde peatones y vehículos conviven regular porque apenas hay aceras. Nuestra intención cuando esté hecho es desviar todo el tráfico de la calle del Riego y sacarlo por ahí, salvo el autobús urbano.

Las rotondas alivian el tráfico y frenan la velocidad, reducen accidentes

¿Qué intervenciones son las más habituales en la Policía Municipal?

A día de hoy, de tráfico. Le siguen los servicios sanitarios, que son muchísimos, caídas en vía pública, en domicilios... Después, somos los que muchas veces rascamos el bolsillo y, al ser la policía más cercana a la ciudadanía, muchas veces la gente se descarga con nosotros, pero cuando su padre, su madre o su abuelo son mayores, llaman y los levantamos del baño, del suelo porque se han caído de la cama ya no somos tan malos. Intentamos colaborar con todo el mundo, ayudar, que todas las personas que acuden aquí se lleven la satisfacción de verse atendidas, escuchadas y ayudadas.

¿Últimamente he habido algún servicio humanitario llamativo por la complicación o por la situación de las personas atendidas?

Desde un intento autolítico en el que dos compañeros impidieron que la persona se lanzara al río Duero hará cosa un mes y medio, la intervención en la que se salvó la vida de un ciclista que le dio un infarto, los compañeros estuvieron haciendo reanimación cardiopulmonar (RCP) y con el desfibrilador. Sin lugar a dudas, salvar a alguien compensa los malos ratos que puedas vivir en la profesión.

¿Esa fama que tienen de que van a hacer caja con las multas?

Te garantizo que es el menor de los servicios que hacemos, si se denuncian diez infracciones, se dejan otras veinte. Basta con asomarte por esa ventana (apunta hacia la vía pública) y verás un montón de vehículos que no deberían estar estacionados donde están. Pero a día de hoy entiendes que la ciudad tiene que vivir. Te garantizo, y lo puedes comprobar, que si vas caminando de aquí a dónde quieras verás 20 infracciones, si la policía se parase a denunciar las 20, no llegaría a donde tiene que ir muchas veces.

¿Quiere decir que hay una intervención mínima de la Policía Municipal?

Pero mínima, si no, no harías otra cosa que denunciar, evidentemente son infracciones pequeñas. Por supuesto, la policía cuando detecta una infracción que implica un peligro actúa siempre, pero si cogiéramos la normativa rígidamente, no llegarías a ningún sitio.

¿Cómo convencería al ciudadano de que el ensanche de aceras, la tan traída y llevada humanización de la ciudad, es positiva y en qué lo comprobará la ciudadanía ?

En que va a permitir que, al final, la movilidad de las personas mayores sea mejor y son un porcentaje muy elevado de población. La sensación de amplitud, de disfrute es muy superior para las personas que se desplazan caminando, incluso, para las personas más jóvenes, es muy diferente a ir por zonas angostas, con aceras pequeñas.

Entrevista al nuevo jefe de Policía Municipal, Crisanto Vicente / Victor Garrido / LZA

La gente se queja de la supresión de plazas para estacionar y piensa que se han eliminado para hacer caja con la ORA.

Esa es otra cosa completamente diferente. Nosotros tenemos que aplicar lo que nos ordenan, muchas veces, pero a nadie le disgusta pasear por una acera amplia que, a veces, se hace en detrimento de estacionamientos, eso es de lo que mucha gente se queja.

¿Cómo va el cuartel nuevo de la Policía Municipal, en agosto estará en el Banco de España?

Va avanzando, en el transcurso del verano se completará la dotación, sobre todo, informática, suministros, pequeñas cosas que se precisan para desplazarnos a las nuevas instalaciones sin que pueda haber problemas de conexión. Tenemos que hacer pruebas con los nuevos servidores, antes de desconectar los que están en el cuartel de la Plaza Mayor, no nos podemos arriesgar a que no funcionen, tener que volver a este cuartel y que los servidores viejos no respondan.

La presencia policial en la Plaza Mayor es un elemento disuasorio para el delincuente y para las personas conflictivas, ¿no se corre el riesgo de que la delincuencia aumente y la seguridad ciudadana pierda con el traslado?

Sí, es evidente lo que dices, la ciudad tiene un punto de referencia en la Plaza Mayor, pero se ha decidido el traslado al Banco de España. ..

¿Qué ocurrirá con la colonia de gatos que tanta polémica arrastra?

La decisión se ha tomado por los propios gatos, ahora están allí porque nadie les molesta, pero cuando el cuartel esté funcionando la actividad será constante. Cuando llegue el frío y a las dos de la madrugada entre un vehículo, el gato irá a buscar el calor del motor o debajo del coche, eso nos pasa a diario. De verdad, se les llevará a la sede de la protectora de animales en Los Llanos, una zona donde hay sombras y estarán bien. Se les ha reubicado en unas instalaciones que el veterinario ha inspeccionado y dice que son dignas.