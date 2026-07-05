La Cofradía de la Esperanza se traslada: aquí está la nueva sede

La Cofradía de la Virgen de la Esperanza publicaba en un comunicado emitido a través de su perfil de Facebook el traslado de su sede. En el texto, anunciaban la nueva dirección, situada en la Rúa de los Notarios, número dos.

Este es el lugar en el que se encontraba la mítica tienda Aperos y viandas, y tras el cierre del establecimiento, la Hermandad ha tomado el recinto. En su mensaje, la Cofradía comentaba los motivos por los que les emociona este cambio: "Contaremos con un espacio mucho más amplio, cómodo y funcional, que nos permitirá ofrecer una mejor atención a todos los hermanos y hermanas que se acerquen a nuestra sede".

En los comentarios, algunos hermanos apoyaban la decisión, quejándose de las limitaciones que ofrecía la antigua sede y mencionando que este nuevo local "ha quedado muy guapo", que resulta "más grande, más espacioso y como está en plena esquina" tiene mejor visibilidad. Otros, sin embargo, no le ven la importancia al cambio de sede, y argumentan que "total, para dar las velas cuatro días al año...".

La sede ha sido inaugurada esta misma tarde, y a cargo de la apertura, a la que han sido invitados todos los hermanos y hermanas, ha estado el capellán Román Sastre.

Nuevo local y nueva imagen

La mudanza ha traído consigo un cambio de imagen para la Cofradía, que ahora luce en la fachada imágenes representativas de la Semana Santa y de la Esperanza en concreto. El interior, mucho más amplio que aquel del que dispusieron en Ramos Carrión durante cuatro años, cuenta con más imaginario representativo de esta hermandad.