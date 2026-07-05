El cerebro zamorano detrás del asistente de IA Spilo

La gran mayoría de usuarios de WhatsApp tiene creado un chat en el que solo está él para utilizarlo como archivador de imágenes, documentos o enlaces. Una excelente opción... si luego fuera sencillo encontrar lo que se busca entre todo ese cajón de sastre. De ahí surge la idea de Spilo, la herramienta creada por la empresa Luzia para localizar lo archivado con una simple pregunta, gracias a la tecnología de la inteligencia artificial.

Detrás de este proyecto está el zamorano Pablo Delgado, quien ha participado en su creación junto a Álvaro Higes, CEO y fundador de la empresa Luzia. "La idea surgió de observar un comportamiento que todos tenemos, pero que nadie había resuelto bien: no se trataba de crear un nuevo hábito, sino de mejorar uno que ya existe", razona.

Lo que tenían claro era que debía ser una herramienta sencilla para que tuviera buena acogida entre los usuarios. "Eso era innegociable. Entras por WhatsApp o la app, mandas lo que quieres guardar y, cuando lo necesitas, lo preguntas en lenguaje natural", resume. Se le puede consultar sobre aquel restaurante de Lisboa, el número del seguro del coche o el enlace de un artículo. "Si hubiéramos añadido pasos o pantallas de configuración, habríamos perdido a la mitad de los usuarios en el primer minuto", asegura.

El uso de la inteligencia artificial ha sido determinante. "Sin IA, esto sería una búsqueda por palabras clave, que es exactamente lo que ya existe y no funciona bien. Es lo que permite que el sistema entienda el contexto de lo que se guarda, no solo las palabras exactas", diferencia. "Además, categoriza automáticamente, detecta fechas y genera recordatorios sin que se tenga que hacer nada. Esa capa de inteligencia es lo que convierte una libreta en algo realmente útil", destaca.

Un usuario utiliza la aplicación de Spilo en su WhatsApp. | CEDIDA

Además de esos recordatorios de eventos, dispone de otras funcionalidades, como las listas compartidas. "Con ello se puede construir una lista de la compra, un planning de viaje o un proyecto con otra persona directamente desde WhatsApp", pone como ejemplos. "Luego está la integración con Luzia: cuanto más contexto tienes sobre una persona, sus intereses, sus rutinas, sus necesidades, más inteligente se vuelve el asistente. Spilo es en parte una herramienta independiente y en parte la capa de memoria que hace que el asistente virtual Luzia sea mucho más personal con el tiempo. Eso es lo que más nos entusiasma a largo plazo", reconoce el zamorano.

Disponible en cuarenta países, Luzia ayuda a millones de personas a gestionar su día a día, simplificando tareas, resolviendo dudas y ofreciendo asistencia personalizada de forma ágil y natural. Está disponible como app gratuita y se ha convertido en una de las plataformas de IA más utilizadas y accesibles a nivel mundial, ya que, desde su lanzamiento a finales de 2023, ha superado los 85 millones de usuarios en todas sus plataformas.

Hasta llegar a Luzia, Pablo Delgado ha recorrido un largo camino que, en un principio, no hacía presagiar que esta relación con las nuevas tecnologías. Cursó el Bachillerato de Artes en Zamora y se mudó a Madrid para continuar su formación en Artes Escénicas. "Con la crisis económica de 2008, me tuve que reinventar por causa mayor, tras unos años en la industria del entretenimiento", señala. Así que terminó trabajando en pequeñas startups de Madrid, para mudarse a Londres y entrar en Bumble, una de las aplicaciones de citas más grandes del mundo. "Ahí fui creciendo poco a poco y dirigí el marketing en España y Latinoamérica. Posteriormente, TikTok me hizo una oferta para unirme a ellos en España, desde donde dirigí el marketing para todo el sur de Europa durante su lanzamiento", resume.

Un claro ejemplo de saber reinventarse. "Mi formación es pura práctica y trabajo duro, pero todo lo aprendido en mis estudios creativos ha sido muy útil para fortalecer mi creatividad y poder desarrollar estrategias exitosas en marketing y comunicación", agradece.

Integración de Luzia

Con respecto a su integración en el equipo de Luzia, se trató de un proceso curioso. "Acababa de lanzarse simplemente como un contacto de WhatsApp y yo había visto algo en prensa acerca de ello. Me pareció muy interesante. Unas semanas después, el antiguo director general de marketing de Bumble, quien había sido mi supervisor hacía años, conocía al equipo de Luzia, me contó que la empresa estaba buscando un perfil como el mío y que podía merecer la pena conocerlos", recuerda.

Tras varias conversaciones, el enorme potencial del proyecto fue lo que le acabó de convencer, "además de que el equipo está formado por gente profundamente inteligente, de los cuales podía aprender muchísimo en algo que era tan incipiente como la inteligencia artificial", indica. En la actualidad, suma dos años en la empresa y noventa millones de usuarios a las espaldas. "Poder aprender sobre IA desde dentro, en un proyecto global y tan puntero, es un lujo", asegura.

Por último, sobre el auge de la inteligencia artificial, considera que la más útil para el usuario va a ser "la que no se note que está. Llevamos años hablando de lo que la IA va a ser capaz de hacer algún día y, mientras tanto, hay 90 millones de personas usando Luzia cada mes para cosas muy concretas, desde resolver una duda hasta redactar un mensaje, aprender algo nuevo o simplemente entretenerse. Y eso no es la promesa de la IA, es la IA funcionando", subraya. "El reto ya no es tecnológico, porque los modelos ya son suficientemente buenos. El reto es hacer que esa tecnología llegue a personas que no se consideran "early adopters" —consumidor pionero que adopta nuevas tecnologías, productos o servicios antes que el público general—, ni leen newsletters de IA, sino que, simplemente, quieren que su vida sea un poco más fácil. Ese es el trabajo que nos importa", finaliza.