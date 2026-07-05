22 actividades interactivas para reforzar las competencias de los estudiantes de Primaria y Secundaria durante el verano

"Rita y Greta Micromundo", "English Adventure Quest", "Caza Submarina" y "Space portal" son algunas de las actividades que se encuentran alojadas en el Escritorio de Verano del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León. Atractivo espacio digital para que los estudiantes de la comunidad puedan continuar practicando múltiples competencias durante las vacaciones estivales de forma autónoma, motivadora y adaptada a su edad.

La Consejería de Educación pone este año el foco en los programas de internacionalización de los estudiantes, especialmente con el concepto de ciudadanía europea, el uso comunicativo de la lengua inglesa, la robótica, el pensamiento computacional, el patrimonio de Castilla y León, el bienestar emocional y la Inteligencia Artificial. Además, los contenidos pedagógicos del Escritorio de Verano se centrarán también en las materias Steam: ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Recursos que sirven como repaso y ampliación de lo aprendido durante el curso y que están diseñadas de acuerdo con la edad de los alumnos en cada etapa educativa. De esta forma, los alumnos de Educación Primaria repasarán algunas de las competencias practicadas durante el curso a través de los siguientes recursos.

"Rita y Greta Micromundo" sobre el cuerpo humano

"English Adventure Quest" para practicar vocabulario y expresiones en lengua inglesa

"¿Dónde vive? Descubre Europa", juego interactivo sobre cultura europea

"Robologic", juego sobre robótica, programación y pensamiento computacional

"Maths link", juego con recursos de aprendizaje de matemáticas de forma divertida

"Mapas de Castilla y León" sobre nuestro rico patrimonio cultural

"Emolab Creativo" para promover la creatividad y el aprendizaje de ciencias, con especial atención a la promoción de las Steam en las niñas

"Mi Piñata Digital", juego interactivo para el aprendizaje de competencias básicas

"Bunny Adventure", juego divertido para fomentar el pensamiento computacional

"Brain Games", actividad para hacer pensar al alumnado y promover su bienestar emocional

"La máquina de sueños", juego para crear ilustraciones y cuentos con el uso de IA.

Los alumnos de Secundaria cuentan a su vez con once actividades de aprendizaje interactivo como son:

"El gran Laberinto del Saber" para mejorar su competencia digital respondiendo a diferentes retos.

"Tecnopalabra" para mejorar su competencia comunicativa.

"Europe Secret files" para aprender sobre la cultura europea mientras mejorar su competencia comunicativa en lengua inglesa

"Caza Submarina" y "Space portal" para mejorar su competencia digital a través de juegos interactivos

"Explora IA" para aprender a utilizar la inteligencia Artificial educativa para promover su aprendizaje personalizado

"Ruta XP Castilla y León" para profundizar en el rico patrimonio cultural de Castilla y León.

"Moodlab Creativo" para promover la creatividad y el bienestar emocional del alumnado

"Sprint de Ideas" para aprender sobre el impacto de la sobre innovación en sus vidas

"La nave de la literatura" que less ofrecerá un viaje de conocimiento de diferentes obras y autores universales

"Smart City Challenge", donde el alumnado diseñará la ciudad sostenible del futuro

En definitiva, variadas actividades interactivas, juegos y recursos didácticos, que permite al alumnado reforzar competencias trabajadas durante el curso, estimular la creatividad y descubrir nuevos contenidos relacionados con áreas como la lectura, las matemáticas, la tecnología, el patrimonio o el bienestar emocional. Interesante herramienta de acompañamiento al aprendizaje en verano, que, sin duda, favorecerá que niños y jóvenes mantengan el vínculo con la educación desde un enfoque más lúdico y flexible.