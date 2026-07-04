Zamora cierra el primer semestre del año con tres fallecidos en las carreteras

Tres siniestros mortales con tres fallecidos en las carreteras de Zamora durante el primer semestre del año. Este es el balance que arroja la Dirección General de Tráfico (DGT). Datos que suponen un ligero descenso frente al pasado año cuando se produjeron cuatro siniestros mortales que se saldaron con cuatro fallecidos en total durante el mismo periodo.

En el conjunto de Castilla y León se produjeron medio centenar de fallecidos en las carreteras, lo que suponen dos más que en los primeros seis meses del año 2025. Un incremento del 4,1% que contrasta con la caída el 4% a nivel nacional. En concreto, hasta el 1 de julio de este ejercicio, 502 personas han perdido la vida en las carreteras, frente a las 523 víctimas mortales del año previo.

Por provincias, los siniestros mortales se incrementaron en Valladolid con doce fallecidos, nueve más que en 2025; en Ávila, donde se registran cinco víctimas mortales, dos más; en Palencia con siete fallecidos, también dos más; y en Soria con cinco decesos, dos más.

Por contra, se registran caídas en las provincias de Segovia con dos fallecidos, siete menos que en 2025; en León, que suma seis fallecidos, tres menos; en Burgos, que alcanza los nueve, dos menos; en Zamora, donde tres personas perdieron la vida, una menos; y en Salamanca, donde solo hubo que lamentar una víctima, una menos.

A nivel nacional, Castilla-La Mancha lidera el aumento de accidentes con 46 víctimas mortales, 15 más que en el primer semestre del año pasado; seguida de Galicia, donde hubo que lamentar 40 fallecidos, tres más; y de Castilla y León. En el lado opuesto, se localizan Murcia, con diez fallecidos menos en las carreteras y Navarra, con nueve menos.

Accidentes en Zamora

El primer accidente mortal registrado este 2026 en las carreteras de Zamora se produjo en el barrio de Tagarabuena la madrugada del 15 de febrero. El suceso se saldó con una mujer de 38 años fallecida y dos varones heridos, de 19 y 20 años, que fueron trasladados de inmediato al complejo asistencial de Zamora. El accidente tuvo lugar en la carretera ZA-712 donde el vehículo implicado sufrió una salida de la vía por el margen izquierdo y, posteriormente, colisionó contra un inmueble habitado.

El siguiente trágico suceso del año tuvo lugar el 18 de abril cuando un turismo colisionó contra un muro en la avenida Ferial, en la salida de Benavente hacia Santa Cristina de la Polvorosa, resultando fallecida una mujer de 89 años. La mujer quedó inconsciente tras la colisión del vehículo, que conducía su hija, de 62 años. El choque, frontolateral, hizo que saltara el airbag del vehículo en el puesto del copiloto y que la mujer quedara momentáneamente atrapada por la bolsa y el cinturón de seguridad.

Por último, el pasado 10 de mayo, a la 1.20 horas de la madrugada, Emergencias 112 de Castilla y León, recibía una llamada en la que se alertaba del incendio de un vehículo en el kilómetro 443 de la autovía A-11, en Fresno de la Ribera, sentido Zamora. El cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 años fue localizado en el interior del turismo. El vehículo implicado, tras salirse de la vía, chocó contra bionda y salió despedido fuera de la plataforma donde entró en combustión, situación sobre la que avisó el alertante precisando que podría haber una persona en su interior, aunque no podía confirmarlo.