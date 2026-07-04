Zamora afronta una jornada de calor y riesgo extremo de incendios en el sur de Aliste
Las temperaturas alcanzarán entre 30 y 36 grados en buena parte de la provincia
La provincia de Zamora vivirá una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales. La previsión apunta a máximas de entre 30 y 36 grados, en un día con cielos despejados y viento del noreste, que soplará con intensidad floja o moderada.
La principal preocupación se concentra en el sur de la comarca de Aliste, donde el mapa de riesgo sitúa el peligro extremo de incendios forestales. Estas condiciones obligan a extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda provocar un fuego.
Máxima precaución ante el riesgo de incendios
El aumento de las temperaturas, unido al estado de la vegetación y al viento, incrementa el riesgo de propagación de un posible incendio. Ante este escenario, se recomienda evitar el uso del fuego en el medio natural y actuar con la máxima responsabilidad durante cualquier actividad al aire libre.
Mientras tanto, el resto de la provincia también registrará una jornada plenamente veraniega, con temperaturas elevadas y ausencia de precipitaciones, un contexto que favorece el disfrute del exterior, pero que exige extremar la prudencia en las zonas forestales.
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