El tirón del comercio y la hostelería impulsa el régimen de autónomos en Zamora

Zamora ganó 36 autónomos en junio respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,2%. Nuevo mes en positivo gracias al empuje del comercio y la hostelería. Dos sectores clave en esta época del año para la economía provincial.

La apertura de establecimientos hosteleros en la capital, así como los relacionados con terrazas y piscinas emplazados en el medio rural, impulsaron que 16 personas se dieran de alta durante el pasado mes en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), según los datos difundidos por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Respecto al sector del comercio al por mayor y al por menor, son 15 los nuevos afiliados.

Entre ambos sectores concentran casi todo el crecimiento empresarial registrado en junio en la provincia. No obstante, también se notifican incrementos en el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, con seis autónomos más; y en las centradas en el arte, el deporte y el entretenimiento que ganaron cinco trabajadores por cuenta propia. Administración y servicios auxiliares también suman tres empresarios. Cifras modestas, pero que reflejan un mayor dinamismo.

La cara menos favorable vuelve a estar en el campo. La agricultura, que sigue siendo el principal sector del trabajo por cuenta propia en la provincia, perdió nueve afiliados en junio y se quedó en 4.262. También bajaron, aunque de forma muy leve, la información y las telecomunicaciones, con dos menos, y la educación, con uno menos.

Junio concluye con 15.645 autónomos en Zamora, de los cuales 10.579 son varones y 5.066, mujeres. A pesar de que ellos siguen siendo más, los datos reflejan que son las mujeres las que están sosteniendo el emprendimiento en lo que va de año. Durante el pasado mes 22 empresarias se dieron de alta en el RETA, frente a 14 hombres. Cifras que aumentan su distancia si se mira la evolución en lo que va de año en la que resalta el incremento de 69 autónomas y la resta de 31 varones afiliados. Tendencia que también se ve reflejada en la comparativa con el pasado año que arroja un balance de 16 nuevas empresarias ante 98 hombres que se dieron de baja.

Comparativa con el resto de provincias

El incremento de autónomos en junio en Zamora se asemeja con el producido en otras provincias como Burgos, Salamanca, Valladolid y Soria. Todas ellas crecieron el pasado mes un 0,2%, por debajo de la media regional de Castilla y León que se sitúa en 0,3% gracias a las subidas de Segovia y León y Ávila.

Repunte de junio que arroja un balance muy positivo del primer semestre del año con 37 autónomos más. Junto a Zamora, también crecieron en emprendimiento Ávila, León, Salamanca y Soria. Por contra, Burgos, Palencia, Soria y Valladolid finalizan la primera mitad del año en negativo. Castilla y León inicia el segundo semestre con un incremento del 0,1%, cifra notablemente inferior al crecimiento del 1,4% a nivel nacional.

"Prácticamente, todas las comunidades autónomas han sumado autónomos en junio, a excepción de La Rioja y Murcia, en un mes tradicionalmente positivo en lo que a creación de empleo y autónomos se refiere", valora Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

Balance interanual en negativo

Los buenos datos de Zamora en lo que va de año no contrarrestan la pérdida producida a nivel interanual. La provincia contaba en junio de 2025 con un total de 15.727 autónomos, doce meses después son 15.645. La diferencia es de 82 menos.

Colectivo que sigue asentándose con fuerza en el campo con más de uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia de la provincia afiliados en el sector de la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca. En concreto, el 27,2% del total, siendo el porcentaje más alto de Castilla y León, después de Soria que supone el 29,8%, y muy superior al de otras provincias de la comunidad con un perfil más urbano o industrial.