Gincana para conocer el casco antiguo y los tesoros románicos de Zamora

Cuatro grupos y una divertida competición para conocer aspectos históricos de la ciudad y algunos de sus tesoros románicos.

Esa propuesta es la que han disfrutado este sábado por la mañana pequeños y mayores, en el marco de la III Semana Cultural del Casco Antiguo de Zamora.

La gincana se ha desarrollado por distintos escenarios de la zona histórica de Zamora y ha permitido conocer de forma distendida y a través de preguntas y pruebas algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con salida y llegada en la plaza de Fray Diego de Deza, junto al antiguo convento de las Marinas y la iglesia de San Ildefonso.

Los participantes han tenido que hacer un recorrido urbano que a través de preguntas, acertijos o descubrimiento de pistas en murales urbanos, les ha llevado por la plaza de Viriato, la Casa del Cid, la iglesia de Santiago de los Caballeros, en Olivares; la de San Isidoro, junto al Castillo; la puerta del Obispo; el arco de Doña Urraca o el sillón de la Reina, bajo la muralla.

Regalos a los participantes

Como premio a su esfuerzo en la gincana, la quincena de participantes se llevaron diversos obsequios, desde una gorra ideal para animar a la selección española de fútbol en el mundial, hasta una mochila, una caja de pinturas o un libro en cómic del Cerco de Zamora.

La gincana, que estuvo coordinada por el que es uno de los barandales de la Semana Santa de Zamora, Roberto González "Ródax", fue una de las propuestas de este fin de semana de la Semana Cultural del Casco Antiguo, que incluye también este sábado un espectáculo del mentalista Greca, a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en la sala de la Encarnación de la Diputación de Zamora.

Las propuestas culturales en el casco antiguo incluye también la actuación del grupo de coros y danzas Doña Urraca el domingo a las 20.30 horas en la plaza de San Ildefonso y otra decena de actividades que se desarrollan a lo largo de la próxima semana, el día 14 de julio y que culminan el día 16 con la festividad de la Virgen del Carmen de San Isidoro y la procesión de la advocación mariana por las calles del casco antiguo.