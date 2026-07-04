Comienza la nueva ola de calor en Zamora: Protección Civil declara la alerta y los termómetros llegarán a los 40 grados

Es lo característico de un mes como julio, que se alcancen altas temperaturas, pero no por ello, las olas de calor dejan de tener consecuencias y hacen necesario adoptar una serie de medidas de prevención, especialmente en las horas centrales del día.

Por ello, la Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha establecido el nivel de alerta desde este sábado al mediodía por altas temperaturas, una advertencia que no solo extiende a toda la provincia de Zamora, sino que hace extensible al resto del territorio castellanoleonés.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología también ha advertido del riesgo meteorológico y lo ha hecho fijando el nivel amarillo en toda la provincia en las horas centrales del día, tanto este sábado como el domingo y el lunes. Es previsible que esa alerta de Aemet se mantengan en los días siguientes, ya que las propias previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a unas temperaturas de 37 grados centígrados de máxima en la capital zamorana este sábado y de 38 el domingo, mientras que el lunes y el martes se llegará ambos días hasta los 40 grados en la escala Celsius.

Consejos en vivienda y alimentación ante las olas de calor. / JCYL

La cosa no mejorará mucho en los días siguientes, ya que el miércoles día 8 y el jueves día 29 se esperan 39 grados de máxima y el viernes 37. Además, las mínimas entre el martes y el viernes no bajarán de los 20 grados en la ciudad y llegarán a los 22 tanto el martes como el viernes. Aun así no se acercarán a los 25 grados de mínima, que es el guarismo que marca el límite de una noche tropical o tórrida, pese a lo cual el calor está garantizado, tanto de día como de noche.

Desde la Agencia de Protección Civil de Castilla y León han explicado que la presencia de una amplia dorsal anticiclónica al oeste de la Península Ibérica que irá extendiéndose por el suroeste de Europa impedirá que se renueven las masas de aire y favorecerá que las temperaturas asciendan progresivamente durante los próximos días. Esta situación dará lugar a "un episodio de altas temperaturas persistente que puede derivar en una ola de calor intensa y duradera, afectando a la totalidad del territorio de Castilla y León".

Las temperaturas máximas superarán de forma generalizada los 35 grados en toda la comunidad durante varios días consecutivos, pudiendo puntualmente alcanzar los 38 o 40 en el área central de la meseta y superar localmente estos valores en los valles de la vertiente sur del Sistema Central, especialmente a partir del lunes. Las mínimas nocturnas se mantendrán por encima de 20 en amplias zonas de Castilla y León dando lugar a noches de mucho calor.

Hábitos sencillos frente a las altas temperaturas. / JCYL

A partir del lunes, en horas diurnas, se podrán desarrollar tormentas dispersas y localizadas que pueden ser puntualmente fuertes, con abundante actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Serán más probables en zonas de montaña, aunque no se pueden descartar en el resto del territorio.

Aunque algunos escenarios sugieren que esta situación podría remitir progresivamente a partir del jueves, la ola de calor podría ser persistente y mantenerse durante buena parte de la semana, por lo que deberá realizarse un seguimiento continuo de su evolución hasta que pueda determinarse la fecha de finalización del episodio.

Consejos de autoprotección

Con motivo de la ola de calor, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Por ello, se recomienda especialmente evitar salir de casa durante las horas centrales del día, beber líquidos sin esperar a tener sed, evitar comidas copiosas, con predominio de verduras y frutas y comiendo en menor cantidad pero más veces al día. Reducir la actividad física, descansar con frecuencia a la sombra, usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y protector solar son otros de los consejos.

Cómo actuar ante un golpe de calor. / JCYL

En casa es recomendable bajar las persianas y cerrar las ventanas durante el día para ventilar por la noche.

La Junta de Castilla y León ha difundido, con motivo de la ola de calor, estos consejos y otros relativos, por ejemplo, a cómo actuar cuando alguien sufre un golpe de calor, para tener claro cómo actuar y lo que no se debe hacer.

Y la última recomendación, para quienes puedan disfrutarla, cualquier zona de baño y con sombra cuando se está fuera del agua es siempre una opción refrescante frente a las altas temperaturas.