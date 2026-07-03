Los zamoranos se lanzan a las rebajas con un comercio local que clama regulación: "Nos gustaba más cuando solo había descuentos en invierno y en verano"

Las rebajas de verano han comenzado en Zamora con una previsión optimista por parte el empresariado local. La Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (Azeco) calcula que el gasto medio por cliente rondará los 120 euros durante este periodo y estima un incremento de las ventas de alrededor del 5% con respecto al verano pasado. Cifras que sitúan a la provincia ligeramente por encima de la media nacional, al menos en intención de gasto, en un contexto en el que el pequeño comercio sigue tratando de mantener su peso frente a la competencia de las grandes cadenas, las promociones permanentes y el empuje de la venta online.

El presidente de Azeco, Ruperto Prieto, sostiene que la campaña se presenta con algo más de movimiento que la del año anterior y confía en que el consumidor responda en estas primeras semanas de descuentos. Expectativas que superan a las previstas por la Asociación Española de Consumidores, que estima que cada español que acudirá a las rebajas de verano gastará una media de 111 euros, dos más que el año pasado.

La previsión del sector zamorano pasa por un inicio "más fuerte", concentrado en los primeros diez o quince días de rebajas en el que se producirá la mayor afluencia de compradores. Arranque de descuentos que oscilarán "en torno al 30%, aunque algunos establecimientos o determinados artículos podrán alcanzar el 50%", comenta Prieto.

Un grupo de personas pasea frente a un escaparate que anuncia las rebajas. / Victor Garrido / LZA

Una vez superado ese primer tramo de la campaña, el comercio de proximidad podría elevar algo más los descuentos con el objetivo de dar salida al stock restante. En todo caso, el presidente de Azeco no cree que las rebajas vayan mucho más allá de ese 50%, porcentaje que en los últimos años se ha consolidado como el techo habitual en la mayoría de las campañas.

Pérdida del "efecto llamada"

Estrategia que vuelve a verse condicionada por un mercado en el que las promociones ya no se limitan a dos momentos concretos del año. Cambio en el modelo comercial que también refleja el estudio de la Asociación Española de Consumidores que expone que el 90% de los encuestados considera que las rebajas de estos días "no van a aportar ningún descuento adicional", al entender que muchos comercios ya han venido aplicando promociones en los meses previos y que lo que se publicita ahora como rebajas "ya se ha ofrecido previamente".

Percepción que conecta con una de las reivindicaciones históricas de Azeco. "Nosotros apostamos por la regulación antigua que había de las rebajas, porque las rebajas están para que haya un efecto llamada que, en estos últimos años, con la liberalización de promociones se ha perdido", declara Prieto. Modelo tradicional en el que las rebajan estaban claramente acotadas a invierno y verano y no se mezclaban con descuentos permanentes, campañas intermedias o promociones encadenadas durante todo el año. Sistema que, en opinión de la organización zamorana, beneficiaba a ambas partes, ofreciendo mayor "certidumbre" a empresarios y clientes.

Una mujer entra a un comercio en Zamora. / Victor Garrido / LZA

Apuesta por los dos periodos tradicionales de rebajas que mantienen la mayoría de comercios locales que esperan al día 1 de julio para colocar en sus escaparates el cartel de "rebajas". Anuncios que, por contra, pueden verse desde hace días, y en algunos casos semanas, en los establecimientos de las grandes marcas, cadenas y franquicias. El pequeño comercio, en cambio, continúa viendo las rebajas como un momento muy concreto del calendario comercial, ligado a la salida del género de temporada y a la necesidad de dinamizar las ventas sin desvirtuar el resto del año.

Recomendaciones

Arranque de rebajas de verano en las que Azeco hace un llamamiento a la población para que "aprovechen esta oportunidad porque se van a encontrar los mismos productos que en época ordinaria, pero con menores precios". La asociación zamorana insiste, además, en que comprar en rebajas no supone renunciar a ninguna garantía ni aceptar peores condiciones. "Los productos rebajados tienen la misma protección legal que en cualquier otra época del año", subraya Prieto. Mismos derechos en materia de garantías, reclamaciones, formas de pago o devoluciones, siempre dentro de la política general que tenga cada establecimiento.

En esa misma línea, se pronuncia la Asociación Española de Consumidores que recomienda comprobar la calidad del producto y sus garantías para ver si son las mismas que en temporada ordinaria, verificar que en la etiqueta figure el precio antiguo y el rebajado, conservar siempre el ticket de compra y prestar atención a la política de cambios o devoluciones de cada comercio.

Dos personas miran un escaparate en rebajas. / Victor Garrido / LZA

La organización señala también que los productos rebajados deben ser de temporada y estar claramente identificados y separados de aquellos que no estén en rebaja para evitar confusiones. Asimismo, advierte de que los artículos con taras, deterioros o desfasados no pueden venderse como rebajas, sino como saldos, con su correspondiente identificación. Por último, recuerda también que el consumidor tiene el derecho de pedir la hoja de reclamaciones si no está conforme, ya que los comerciantes están obligados por ley a facilitarla.

Preferencias de compra

En cuanto a las preferencias de compra, el estudio de la Asociación Española de Consumidores no deja lugar a dudas de que la ropa seguirá siendo, con mucha diferencia, la gran protagonista de las rebajas estivales. La encuesta refleja que el 93% de los consumidores realizará compras en ropa. Muy por detrás aparecen los electrodomésticos, con un 1%; los productos informáticos, con otro 1%; y un 5% que se decanta por otros artículos.

Reparto que encaja también con el perfil habitual de las rebajas en Zamora donde moda, calzado y complementos concentran una parte muy importante del movimiento comercial de estas semanas.