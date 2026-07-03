La zamorana Marta Gómez inicia su aventura europea junto a otros 49 jóvenes becados por excelencia

Con la maleta preparada y toda la ilusión del mundo, la zamorana Marta Gómez comienza su aventura para descubrir las mejores universidades de Europa junto al resto de compañeros que han obtenido una de las cincuenta becas Europa de la Universidad Francisco de Vitoria y Banco Santander.

Se trata de un programa de becas para impulsar el talento de los jóvenes, a través de un viaje con los cincuenta seleccionados en esta vigésimo primera edición. Los candidatos finalistas han disputado su plaza entre más de 4.000 estudiantes que se han presentado a esta convocatoria. La característica común de todos los aspirantes es que tienen una nota media de 9,8 en Bachillerato. Con esta edición, ya son 1.100 los becados en este programa desde que comenzó el proyecto.

Ganadores de toda España

Los ganadores de esta edición proceden de doce comunidades autónomas diferentes: 18 estudiantes son de Madrid, ocho de Andalucía, cinco de Comunidad Valenciana, otros cinco de Castilla y León, tres de Asturias, dos de Navarra, Cataluña y Aragón y, finalmente, País Vasco, Extremadura, Murcia y La Rioja tiene un representante cada una.

En Castilla y León, junto a Marta Gómez, estudiante del IES María de Molina, con una nota media de 9,8, están el salmantino Jaime Pablos, del colegio Santa Teresa de Jesús y con una nota media de 10; el segoviano Adrián González, del IES Francisco Giner de los Ríos y con la misma nota media; los vallisoletanos Álvaro Gómez, del colegio Ave María y con una nota media de 9.67 y Pedro Silvestere, del IES Emilio Ferrari y con una nota media de 8.78.

Marta Gómez, con su compañero Mario García, ambos alumnos del IES María de Molina / Cedida

Tras la selección final con los 200 últimos candidatos, celebrada el pasado mes de febrero, se realizó presencialmente en la Universidad Francisco de Vitoria, el premio de este programa para el medio centenar de estudiantes consiste en recorrer durante veinte días las universidades más emblemáticas del continente europeo, como Alcalá de Henares, Cambridge, Londres, París, Bruselas, Heidelberg y Santiago de Compostela, que les tendrán recorriendo la UE hasta el próximo 13 de julio.

El objetivo que persigue Becas Europa es premiar la excelencia de los futuros universitarios y crear una red de universitarios líderes en Europa. “Además, se busca fomentar el conocimiento y el respeto a la Unión Europea, y que puedan integrarse así en el mundo universitario desde muy temprano para desarrollar su talento”, se añade desde la Universidad Francisco de Vitoria.

Ademán de las visitas a las universidades, tendrán la oportunidad de asistir a encuentros con profesionales líderes en su campo, asistirán a conferencias y realizarán actividades lúdicas y formativas con autoridades del ámbito político, académico y de investigación.

Una de las citas más destacadas de su apretada agenda será la recepción con los reyes de España.

Estos jóvenes, de entre 16 y 18 años, son una auténtica promesa para la sociedad. “Sus inquietudes, su conocimiento, sus valores, su visión sobre el mundo y sus aptitudes les convierte en candidatos para ser profesionales capaces de jugar en un futuro un papel relevante en la sociedad”, se destaca.

En esa misma línea de trabajo, también se les ofrece la oportunidad de formar parte de la Escuela de Liderazgo Universitario (ELU), que es otra iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria. Se trata de un programa formativo, de cuatro años de duración, que se realiza en paralelo al grado que cada alumno decida cursar. “Se intenta formar en liderazgo y potenciar cada uno de sus talentos y capacidades para después retornarlo a la sociedad”, se explica.

También se les ofrece la oportunidad de formar parte de la ELU a los 200 últimos candidatos del programa “que han mostrado sus altas destrezas y que se han quedado a las puertas de obtener una de las Becas Europa”, se añade.