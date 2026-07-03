Zamora entra en modo sartén: aviso amarillo por calor en un fin de semana para buscar la sombra

Zamora afronta un fin de semana de calor intenso, de esos en los que el sol manda con una subida de temperaturas que asusta. La previsión deja un panorama muy estable, sin lluvia a la vista y con temperaturas que irán subiendo hasta colocar a la ciudad bajo aviso amarillo por altas temperaturas en la Meseta de Zamora durante la jornada del domingo.

Este viernes ya es una buena antesala, con cielo despejado, 35 grados de máxima y ni rastro de precipitaciones. La mañana arranca con 31 grados entre las 6.00 y las 12.00 horas, subirá hasta los 36 grados por la tarde y solo al final del día bajará hasta unos más llevaderos 23 grados.

El sábado seguirá la misma línea, pero con un punto más de intensidad. Se esperan 37 grados de máxima, sol durante toda la jornada y probabilidad de lluvia del 0%. El verano no dará tregua y las horas centrales volverán a ser las más complicadas para estar en la calle.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El domingo: la clave

El día clave será el domingo, cuando el mercurio alcanzará los 39 grados y se activará el aviso amarillo por calor. Será una jornada de cielo despejado, sin lluvia y con ambiente sofocante, especialmente durante la tarde. En otras palabras: Zamora se quedará a un paso de los 40 y convendrá tomarse el día con calma, sombra y botella de agua cerca.

La próxima semana tampoco empezará precisamente fresca. El lunes y el martes repetirán con máximas de 39 grados, aunque ya con algo más de nubosidad, y el miércoles se mantendrá todavía en 38 grados. La lluvia seguirá prácticamente desaparecida, con probabilidades muy bajas.

La recomendación es clara: evitar esfuerzos en las horas centrales, hidratarse con frecuencia, protegerse del sol y prestar especial atención a mayores, niños y personas vulnerables.