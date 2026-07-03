Un verano para sonreír lejos del desierto

Cansados, pero con una gran sonrisa en los labios bajaban los 18 niños y niñas saharauis del autobús que les dejaba en la Plaza Mayor de Zamora, tras un viaje desde el aeropuerto de Villanubla, en Valladolid, donde había aterrizado el avión que los traía desde su hogar, en los campos de refugiados de Tinduf, para disfrutar del programa Vacaciones en Paz, puesto en marcha por la asociación Zamora con el Sáhara.

Muchas horas de viaje, pero muchas más ganas de estar con sus familias de acogida, a quien ya conocen de veranos anteriores. Una de ellas es la de Gemma Sáez, que abrazaba a Deish en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora, donde se hizo el recibimiento oficial.

El último año de acogida

“Este ya es el último año que lo tendremos con nosotros, así que hoy es un día un poco agridulce”, lamentaba con una sonrisa forzada. Se le llenaba la boca con los calificativos hacia el que considera su tercer hijo. “Es un niño maravilloso, muy inteligente y en el pueblo está encantado, le quieren todos muchísimo y ya le están esperando sus amigos”, aseguraba poco antes de coger el coche hacia Guarrate, donde pasará sus vacaciones.

Los niños, en las escaleras del Ayuntamiento de Zamora con sus familias de acogida. / B. B.

También reconocía que “se hizo desde el primer día a las costumbres españolas, le encanta el fútbol y también le gustan mucho los toros. Hasta hemos ido alguna vez a ver al Zamora jugar en el Ruta de la Plata”, ponía como ejemplo. Además de a estas aficiones, se adaptó perfectamente a su familia de acogida. “Con mi marido le encanta salir a montar caballo y, como a todos, disfruta muchísimo en la piscina”, explica.

Cinco años de veranos compartidos. “La primera vez que vino, tenía solo siete, todavía no cumplía los años hasta octubre, pero fue un niño muy valiente, el mayor de tres hermanos, no le tiene miedo a nada”, valoraba.

Animando a las familias

Esta madre de acogida anima a las familias zamoranas que todavía no se han decidido a vivir esta experiencia. “Se lo recomiendo a todo el mundo”, insistía. En su caso particular, fue casi de casualidad, “en uno de esos años que la asociación pedía colaboración, tras la pandemia, en 2022. Eso sí, teníamos claro que todos los de casa debíamos estar de acuerdo con la decisión”, relataba. Y, aunque su hijo pequeño fue el más reticente al principio, “quizá por celos”, suponía, siguieron adelante con el proceso, del que no se arrepienten en absoluto.

Un padre de acogida abraza a una de las niñas en el salón de plenos. / B. B.

“A mi hijo le ha venido muy bien, porque ha comprendido que hay más niños en el mundo y que muchos lo están pasando realmente mal y tienen muchos problemas. Para toda la familia ha sido un verdadero aprendizaje”, reconocía.

Recibimiento en el Ayuntamiento

“Bravas y valientes”. Así describió la concejala Auxi Fernández a las familias que este año se han decidido a acoger a los niños, la gran mayoría de ellas repitiendo experiencia. “Le reconocemos su labor todos los años, pero hay que seguir apoyando este proyecto y a este pueblo que está peleando por sobrevivir, que es un pueblo digno que está soportando condiciones muy duras de vida”, reivindicó la concejala del Ayuntamiento de Zamora.

Dirigiéndose a los pequeños, les instó a “aprovechar al máximo” sus dos meses de estancia en Zamora. “Estáis en vuestra casa y aquí siempre tendréis amigos y gente dispuesta a apoyaros”, añadió.

Una familia recoge a sus niños de acogida. / B. B.

Su compañero, Diego Bernardo, también en representación del Ayuntamiento de Zamora, alabó la labor del proyecto Vacaciones en Paz, “que, un año más, ayuda a este pueblo, con el que tenemos una deuda histórica y esperamos que, una vez por todas, podamos ir dando pasos para poner fin a todo esto y que se les reconozca como un pueblo libre”, reivindicó, al igual que Auxi Fernández. Precisamente, con ella y con parte de la asociación Zamora con el Sáhara han podido ver la realidad de los campamentos de refugiados el pasado mes de abril, comprobando de primera mano las condiciones en las que tienen que vivir.

Por último, Bernardo señaló que, aunque el Ayuntamiento de Zamora pueda colaborar con este proyecto a través de subvenciones o abriendo el salón de plenos para la bienvenida de cada verano, “todo lo que se consigue no sería posible sin la asociación y, por supuesto, sin el apoyo de estas familias, a las que agradecemos su trabajo de todo corazón”, finalizó.

Labor durante todo el año

La presidenta de la asociación, Inés Prieto, confesó que la mejor noticia sería que el programa Vacaciones en Paz desapareciera, “porque eso significaría que la situación del pueblo saharaui habría cambiado y volvería a tener su tierra y su país para poder disfrutar y vivir ellos mismos con sus propios recursos”, deseó. Pero, mientras tanto, este colectivo seguirá trabajando por el bienestar de estos niños durante estas semanas de verano en Zamora. Una labor que se extiende durante todo el año, ya que también envían alimentos a los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, durante el invierno, además de colaborar con algún proyecto específico en la zona o implicarse en cualquier problema médico que puedan ayudar solucionar.

Los niños, tras bajar del autobús en la Plaza Mayor. / B. B.

Aunque este viernes llegaban 18 los niños y niñas a Zamora, el programa espera a siete más, que aterrizarán vía el aeropuerto de Madrid la próxima semana. En total, 25 saharauis que se sentirán durante este tiempo como en casa gracias al cariño y acogida desinteresada de unas familias que son el auténtico motor del programa Vacaciones en Paz.