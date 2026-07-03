Satse denuncia la precariedad laboral de las enfermeras de residencias privadas de Zamora

La secretaria provincial del Sindicato de Enfermería Satse en Zamora, María Ballesteros, explica que la falta de enfermeras y enfermeros está “poniendo en riesgo la calidad asistencial” en las residencias privadas de personas mayores. Ballesteros apunta que los contratos que firman las enfermeras y enfermeros reflejan las condiciones mínimas que marcan los convenios del sector. De hecho, los califica de “precarios”. “Exigimos condiciones laborales y retribuciones dignas para retener a enfermeras en las residencias privadas de Zamora”, subraya Ballesteros.

El sindicato remarca que muchas veces estas profesionales tienen que hacer más horas de las reflejadas, hay una sobrecarga de trabajo, no se sustituyen a las compañeras y que los salarios no alcanzan las retribuciones que se ofrecen en otros ámbitos asistenciales. Por ello, apunta que estas enfermeras y enfermeros permanecen en estos puestos de trabajo unos pocos meses y, cuando consiguen contratos mejores, se marchan.

Satse Zamora lamenta que las residencias privadas no se den cuenta de la importancia que tiene el poder retener el talento y el buen hacer de estas profesionales y que, para ello, es preciso mejorar de una vez por todas estas condiciones laborales.

Centros de salud

El sindicato también pone sobre la mesa a los residentes de estos centros. “La falta de enfermeras y enfermeros pone en riesgo la calidad asistencial en las residencias”, remarca. En este sentido, explica que estas personas mayores cuando lo requieren son atendidas por las enfermeras y enfermeros de sus centros de salud de referencia. Sin embargo, estos residentes tienen pluripatologías y altos grados de dependencia que requieren de unos cuidados continuados durante todo el día.

La secretaria provincial de Satse Zamora especifica que la atención a una persona dependiente no se puede limitar a una intervención puntual, sino que exige una vigilancia y cuidados continuados las 24 horas del día. “De poco sirve hacer una cura correctamente si, debido a la falta de enfermeras y enfermeros, no se pueden garantizar cambios posturales o el control de ese paciente”, asevera. Es más, indica que la ausencia de esa atención “puede provocar un deterioro de su estado de salud e incluso se puede agravar”.

Ballesteros subraya que “invertir en enfermeras no es un gasto, sino una garantía de futuro para las residencias, para los profesionales y, sobre todo, para los mayores que dependen de sus cuidados cada día”.

Por último, remarca que “cuidar de quienes cuidan es también cuidar a nuestros mayores”. “Apostar por las enfermeras y enfermeros no es solo una reivindicación laboral, sino una necesidad asistencial y social, ya que el futuro de estos centros pasa por reconocer el valor de unos profesionales que constituyen la base de una atención digna, humana y de calidad para uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”, concluye la secretaria provincial de Satse Zamora.