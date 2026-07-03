Pueblos sin desfibriladores por falta de financiación para los anejos

La formación Zamora Decide ha denunciado la falta de desfibriladores en los pueblos anejos de la provincia. La causea es que la subvención recientemente concedida para dotar de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) a los pueblos de la provincia, al determinar que cada municipio solo podrá recibir un desfibrilador por ayuntamiento, “no tiene en cuenta que muchos municipios de la provincia tienen uno o más anejos, en ocasiones distantes de la cabecera del municipio e incluso mal comunicados con esta”, apuntan desde el partido.

“De esta manera, vemos que por ejemplo dos pueblos que se encuentren distanciados entre sí a un kilómetro podrán tener ambos su propio desfibrilador por el criterio de tener cada uno ayuntamiento propio, mientras que dos pueblos distanciados a 15 kilómetros entre ellos, tendrán que elegir cuál de ellos tendrá desfibrilador y cuál no, priorizando por tanto el derecho a la salud para los municipios con un solo núcleo de población”, ponen como ejemplo.

Los vecinos de estos anejos “tienen que dejan de ser zamoranos de segunda a ojos de la Diputación de Zamora, al dejar de tener acceso a la financiación de obras y servicios de la Diputación por la discriminación de esta en las convocatorias de subvenciones”, consideran.

Además, esta misma situación de aprecia en otras muchas subvenciones de la Diputación, según Zamora Decide. “Por citar otro ejemplo, la subvención para infraestructuras deportivas o culturales o parques, obliga a los ayuntamientos con más de un núcleo de población a elegir cuál de ellos sí recibirá y cuál o cuáles no este tipo de infraestructuras. En todo caso, es especialmente flagrante la discriminación en este caso de los desfibriladores, en el que estamos hablando del acceso al derecho a la protección a la salud y se hace muy evidente la discriminación entre personas de primera y de segunda en algo tan serio como es salvar vidas”, comparan.

Por ello, desde Zamora Decide se solicita a la Diputación de Zamora que convoque una nueva línea de subvenciones que permita a los ayuntamientos pedir desfibriladores para los anejos, “para que la institución provincial deje de diferenciar entre vecinos con y sin derecho a la salud por el criterio burocrático de distinguir entre si un pueblo tiene o no ayuntamiento propio, y pedimos también que se introduzcan criterios que permitan discriminar positivamente a los municipios con anejos mejorando la posibilidad de estos de acceder a más subvenciones para sus núcleos de población”, finalizan.