Plan Veo: cien euros para gafas para más de un millar de niños y adolescentes zamoranos

Los niños y adolescentes de hasta 16 años que necesiten gafas o lentillas tienen una ayuda de hasta cieno euros para adquirirlas. Se trata de una ayuda del Ministerio de Sanidad que está vigente desde el pasado mes de diciembre y de la que en Zamora se han beneficiado hasta el momento 1.145 escolares, según los datos facilitados este viernes por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El representante del Gobierno de España en la provincia ha hecho balance de los siete primeros meses de la campaña acompañado por la delegada en Zamora del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, Emma Laguna. El programa de financiación estatal tiene "bastante buena aceptación", ha subrayado Blanco, que ha advertido de que, pese a ello, "todavía hay más niños y adolescentes que pueden necesitar" gafas o lentillas y pueden acogerse al plan. Ha agradecido la aceptación que el plan ha tenido también entre las ópticas de Zamora, ya que son 19 las que se han acogido a él.

Gafas en una óptica, junto al cartel del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León. / Lucas Anta

El programa, que ha repartido ya en Zamora ayudas de más de 110.000 euros, cuenta a nivel estatal con un presupuesto de unos setenta millones de euros. Prueba de la buena acogida es que ya se ha gastado la mitad de esa partida y se ha habilitado una cantidad adicional de 23,5 millones de euros para este programa estatal, según ha precisado Ángel Blanco, que ha recordado que el Plan Veo estará vigente hasta el 31 de enero de 2027.

Entre los objetivos del plan figuran el garantizar un acceso universal a la corrección visual, porque ello también redunda en una mejora del rendimiento académico de los escolares beneficiarios del programa y en su bienestar. "Son niños que tienen algún tipo de patología, problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, todo tipo de problemas de la vista", ha explicado el subdelegado del Gobierno, que ha destacado que el plan ofrece una "cobertura estatal homogénea" de esa ayuda, al incluirse esos gastos visuales de niños de hasta 16 años en el sistema nacional de salud, pese a la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia sanitaria.

Gafas en una óptica. / Pi Studio

Por su parte, Emma Laguna ha incidido en la importancia de la visión en el rendimiento educativo, especialmente en asignaturas de números, porque sin tener una visión completa las palabras pueden llegar a sacarse por el contexto, pero los números, en matemáticas, en física o en química, conllevan directamente errores. "Como decía un profesor mío, no es lo mismo que usted tenga un millón ene l banco a que deba un millón al banco", ha recordado, para subrayar que "todo el aprendizaje de los niños empieza por la vista".

En la provincia de Zamora, la mayor parte de los beneficiarios son adolescentes de entre tres y dieciséis años, ya que de toda la población beneficiaria es el rango de edad con un mayor número de personas con problemas visuales. La ayuda se puede solicitar una vez cada 365 días y para ello se necesita la autorización de los progenitores y que la persona figure en el sistema de la Seguridad Social. Los cien euros pueden utilizarse tanto para la compra de gafas como de lentillas, lentes correctoras, lentes de control de la miopía o líquidos para su uso.

Eclipse solar

Junto a la colaboración que el Ministerio lleva a cabo con los ópticos-optometristas de la provincia a través del programa Veo, el subdelegado del Gobierno ha propuesto abrir otra línea de colaboración de cara al eclipse total solar del próximo 12 de agosto.

Al respecto, Ángel Blanco ha indicado que al margen de las campañas especiales que se llevarán a cabo ese día de tráfico o de infraestructuras y servicios para el eclipse es necesario insistir en la cuestión sanitaria y los riesgos que puede tener ver para la vista si no se utilizan unas gafas adecuadas a la hora de observar el fenómeno astronómico. "Hay que tener muchísimo cuidado con los ojos, hay que protegerlos, por lo que espero que tengamos alguna iniciativa y se pueda explicar a la población cómo ver el eclipse sin ningún tipo de problemas para los ojos", ha declarado el subdelegado del Gobierno.