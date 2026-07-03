El piso de 150 metros cuadrados en pleno centro de Zamora con garaje, terraza y ascensor

Quienes buscan una vivienda espaciosa, céntrica y con posibilidades de reforma tienen una oportunidad inmobiliaria en una de las zonas más demandadas de Zamora: en plena avenida de las Tres Cruces. Este piso en venta reúne tres características especialmente valoradas: amplitud, ubicación y margen para adaptarlo completamente al gusto de sus futuros propietarios.

La vivienda cuenta con 149 metros cuadrados de superficie y se distribuye en un hall de entrada, un amplio y luminoso salón con salida a una terraza con vistas a una de las principales avenidas y zonas comerciales de la ciudad, cuatro dormitorios con armarios empotrados, dos baños y una cocina independiente equipada. Esta última dispone además de zona de comedor, despensa y galería acristalada, lo que aporta funcionalidad y espacio extra para el día a día. El piso puedes encontrarlo a la venta en Tucasa.com

Salón de la vivienda a la venta. / Tucasa.com

El piso se encuentra de origen, por lo que está especialmente indicado para quienes desean realizar una reforma integral y diseñar una vivienda a medida en pleno centro de Zamora. Actualmente dispone de carpintería exterior de hierro y aluminio, suelo de terrazo, carpintería interior de madera y calefacción y agua caliente mediante gas natural.

Uno de los baños de la vivienda. / Tucasa.com

Adaptado y con ascensor

Otro de sus puntos fuertes es el edificio, que está adaptado a personas con movilidad reducida y cuenta con ascensor, un aspecto fundamental en una vivienda de estas características. La cuota de comunidad es de 100 euros mensuales.

Si estás interesado y te apetece verlo, puedes hacerlo concertando una cita inmobiliaria aquí.