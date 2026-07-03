El Museo de Semana Santa de Zamora llega a la primera planta y concluirá en 2027

El Museo de Semana Santa ha llegado al forjado de la primera planta, y pese a la altura que ha alcanzado la construcción, aún crecerá una planta más. Son algunos de los detalles conocidos durante la visita a las obras realizada por la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, con competencias directas ahora en Vivienda que es el departamento encargado de la ejecución de la obra. Ya son visibles muchas estancias, como la amplia planta sótano donde se situará el almacén de mesas o la colocación del resto de atarjea que ha quedado integrado entre los muros de la construcción y que será visible a través de un cristal.

La piedra que cubrirá la fachada se sacará en parte de la extraída del propio subsuelo, que está acopiada en un solar de la avenida de la Feria. No toda la piedra se podrá aprovechar, porque tiene que pasar las pruebas adecuadas que aseguren unas buenas condiciones constructivas, pero sí aproximadamente un 60%.

Autoridades y técnicos, en el comienzo de la visita. / José Luis Fernández / LZA

Habló Blanco de "un museo nuevo, de vanguardia que aspira a ser referente nacional y apuesta por incentivar la ciudad de Zamora" a través de su Semana Santa. Es un edificio de 5.500 metros cuadrados que ya se atisba perfectamente debido a su estado de ejecución. En la visita acompañaban a la consejera otros cargos, como el nuevo director general de Vivienda, Hugo Manzano, o los cuatro arquitectos que han proyectado y están supervisando la ejecución de la obra: Beatriz Marcos, Néstor Montenegro, Alberto Martínez Castillo y Javier Ferrín.

El fin de obra está previsto para enero de 2027, pero de ahí a la apertura del Museo queda aún un largo trecho. En principio la idea de la Junta es hablar con las otras dos administraciones implicadas en el proyecto, Diputación y Ayuntamiento para diseñar los siguientes pasos como son el proyecto de musealización y el diseño de la gestión futura, aspectos en los que intervendrá también la Junta pro Semana Santa.

En el sótano se situará el almacén de pasos. / José Luis Fernández / LZA

La vicepresidenta no dejó demasiados detalles, ni siquiera con el porcentaje de financiación en la musealización que asumirá cada una de las tres administraciones, a pesar de que el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ofreció pagar un tercio del coste durante su discurso en el Día de la Provincia.

Lo que parece cada vez más claro es que el Gobierno, que en su día prometió hacerse cargo de la musealización, no está ahora por la labor de colaborar en ese asunto.

"El único problema de la musealización ha sido el Gobierno de España"

De hecho, Blanco habló de "una obra que es fruto de la colaboración de las administraciones que verdaderamente piensan en Zamora, apuestan por Zamora: la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación y en esta línea vamos a seguir trabajando".

Avance de las obras del Museo de Semana Santa. / José Luis Fernández / LZA

"El objetivo nos marcamos inicialmente es a principios del año 2027. A partir de ahí habrá que empezar musealización, licencias, permisos y demás. La musealización solo ha tenido un problema, el Gobierno de España. El presidente Sánchez la comprometió en Zamora en 2019, los diferentes ministros que han venido a Zamora la han comprometido, la que era delegada del Gobierno, también. Es más, dijo que estaban ya trabajando sobre ella. La verdad es que ni hay compromiso ni nada hecho al respecto por más que se le ha reclamado por parte de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. La Junta tiene un compromiso con el Museo, la Semana y los zamoranos y en esa línea vamos a continuar. Nos reuniremos con la Junta pro Semana Santa en las próximas fechas para hablar con ellos del proyecto, estudiarlo y ver como se puede avanzar".

"Una vez que el Gobierno no oficializa su compromiso, es importante sentarnos con la Junta pro Semana Santa, escucharlos, ver qué proyecto no solo de musealización sino también de gestión del futuro del Museo de Semana Santa y una vez que se estudie seguir avanzando", explicó. No se decantó por ninguna fórmula concreta de gestión: "Hay que estudiarla, todas las variables y posibilidades que hay, escuchando a la Junta pro Semana Santa".

Por cierto que en la visita solo acompañaban a la vicepresidenta en nombre de la Junta pro Semana Santa los directivos Teo Hernando y Josué Crespo, si bien a continuación de la ruta oficial realizaron otra los presidentes de todas las cofradías para conocer en detalle el nuevo edificio, acompañados por los arquitectos y los responsables de la obra.

La construcción de este museo se enmarca en el convenio suscrito el 31 de diciembre de 2021 entre el Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Junta Pro Semana Santa. La cofinanciación se distribuye entre un 57 % aportado por la Junta de Castilla y León y un 21,5 % respectivamente por la Diputación y el Ayuntamiento. El nuevo Museo de Semana Santa contará con una superficie total construida de 5.446 metros cuadrados (1.630,70 m² bajo rasante y 3.815,51 m² sobre rasante).

Datos técnicos

El nuevo Museo de Semana Santa combina sencillez en su circulación con una gran riqueza espacial. Su exterior se reviste con piedra de Zamora extraída del propio solar, mampuesta manualmente en hiladas horizontales. En el interior, muros de hormigón tintado y texturizado aportan solidez y luminosidad gracias a lucernarios y patios, optimizando el uso de luz natural. La fachada incorpora también acero pavonado en el gran portón de entrada y dinteles de hormigón sobre amplios huecos para conectar visualmente el museo con la ciudad.

Estructura del Museo, en hormigón visto. / José Luis Fernández / LZA

La cimentación se ha ejecutado con micropilotes armados con tubo de acero para garantizar la seguridad de las edificaciones colindantes y del personal. El edificio contará con cubierta plana invertida no transitable y pavimentos exteriores de granito, mientras que los interiores combinarán cerámica, moqueta y hormigón pulido. La climatización se realizará mediante caldera de gas con fancoils, suelo radiante y unidades de tratamiento de aire (UTA).

Se ha construido ya la estructura del sótano, cuyos forjados se han ejecutado hasta el nivel de calle, y los muros interiores se han levantado con acabado de hormigón en textura de madera vista, intervención esta que se continúa realizando en la actualidad. Mientras, en el sótano se ejecutan las instalaciones, soleras y paramentos de terminación de la pantalla de pilotes con la que se realizó la cimentación.

Los arquitectos: Beatriz Marcos, Néstor Montenegro, Javier Ferrín y Alberto Martínez Castillo. / José Luis Fernández / LZA

Durante las excavaciones iniciales se halló una antigua atarjea en funcionamiento que atravesaba el solar. Se ha desviado el tramo afectado de la red municipal de saneamiento, permitiendo su desmontaje arqueológico supervisado.

Programa

El edificio albergará exposición permanente y temporal, talleres didácticos, salón de actos, sala audiovisual, oficinas, archivo físico y digital, zona de restauración y almacenes. Se distribuye en dos plantas de exposición (baja y primera) y un sótano de acceso público y técnico, además de una entreplanta para instalaciones.

El museo mantendrá su función original, ampliando el espacio y mejorando las condiciones expositivas y de conservación de las obras. También optimizará las áreas de trabajo para el personal de gestión, conservación y restauración.

Centro Cívico de Zamora

Además, Isabel Blanco también ha visitado las obras del Centro Cívico de la capital zamorana, financiadas al 65 % por la Junta de Castilla y León —el resto lo aporta el Consistorio de la ciudad—. Se trata de un edificio de casi 3.200 metros cuadrados distribuidos en tres volúmenes claramente diferenciados. Con una inversión de 5.838.743 euros, contará en su interior con un espacio CyL Digital.

No ofreció plazos de final de obra, como tampoco de la nueva residencia, que ya no está entre sus competencias, pero que, afirmó, ya ha concluido la obra, incluida la urbanización exterior y está en periodo de amueblamiento y equipamiento.

Monte la Reina

Con respecto a la moción aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento sobre Monte la Reina que ponía en uno de sus puntos la necesidad de dotar de viviendas a Toro y Zamora para que puedan vivir a las familias de los 1.400 militares destinados al nuevo acuartelamiento, Isabel Blanco recordó que "pusimos en marcha un plan regional para poder avanzar en todos los trámites de la instalación y puesta en marcha del campamento".

Los restos de la atarjea serán visibles, empotrados en el muro del sótano, tras un cristal / José Luis Fernández / LZA

Destacó que "se ha ofrecido la disposición de la Junta a colaborar en todo lo necesario. Es una de las prioridades implementar el parque público de vivienda, las ayudas para alquiler y compra no solo vinculadas al campamento de Monte la Reina" sino para toda la población.

En este sentido indicó que su trabajo es "estudiar las posibilidades y disposiciones de suelo para construir vivienda. Es una de las grandes prioridades y por eso se ha elevado el rango de las políticas de vivienda, ahora adscritas a una vicepresidencia, como una actuación transversal de una gran importancia política".