Maradela celebra su X aniversario reviviendo 400 historias de amor

Hay lugares que terminan formando parte de la historia de quienes pasan por ellos. En el caso de Maradela, esa historia se escribe desde hace una década con cientos de parejas que eligieron este rincón del monte de San Miguel de Grox, ubicada entre Zamora y Toro, para celebrar uno de los días más importantes de sus vidas. Finca Maradela cumple diez años convertida en uno de los espacios de referencia para bodas y grandes celebraciones en la provincia de Zamora, un aniversario que se conmemora esta tarde. La empresa ha invitado a las cerca de 400 parejas que han celebrado allí su matrimonio desde la apertura de la finca, en 2016, así como a aquellas que ya tienen cerrada su boda para los próximos meses. La intención es volver a reunirlas en el lugar donde comenzó su historia.

"Queríamos hacer una fiesta de agradecimiento con todos los novios que han pasado por Maradela durante estos diez años", explica el gerente, Álex Alonso. "Muchos viven en Zamora, otros llegarán desde distintos puntos de España e incluso del extranjero. Nos hacía mucha ilusión volver a encontrarnos con ellos y celebrar juntos este aniversario".

La jornada combinará momentos cargados de emoción con otros más festivos. Los asistentes podrán ver un vídeo que repasará la evolución de la finca y algunos de los momentos más especiales vividos durante esta década, además de disfrutar de un cóctel elaborado con algunos de los platos que han formado parte de los menús más representativos de estos años. "Queremos que muchas parejas recuerden sabores de su propia boda", señala Alonso.

Para Sergio Ramos, director de eventos, el verdadero protagonista del aniversario será el componente sentimental. "Muchas de esas parejas no han vuelto desde el día de su boda y ahora regresarán con sus hijos para enseñarles dónde empezó todo. Al final, ya no vienen solo los novios; vuelven familias enteras". Durante estos diez años el equipo ha ido estrechando la relación con muchos clientes hasta el punto de que algunos mantienen una amistad que continúa mucho después del enlace. "Hay parejas con las que seguimos teniendo un contacto muy cercano. Ese es probablemente el mayor éxito de Maradela", asegura Ramos.

La historia de Maradela comenzó incluso antes de que la finca estuviera completamente terminada. El proyecto fue presentado en 2015 y la respuesta del público superó todas las previsiones.

"Se vendió la primera temporada prácticamente sin que existieran todavía las instalaciones", recuerda Álex Alonso. "Fue un auténtico boom. En pocos meses estaban completas todas las bodas del primer año y desde entonces, salvo durante la pandemia, trabajamos prácticamente con dos años de antelación". Ese crecimiento ha ido acompañado de una constante evolución. Hoy la finca ofrece un servicio integral en el que prácticamente todos los aspectos de la celebración se gestionan desde el propio equipo: decoración personalizada, coordinación completa del evento, asesoramiento permanente e incluso una aplicación que permite a cada pareja diseñar su boda al detalle.

"Nos implicamos mucho más allá del propio día del enlace. Acompañamos a los novios durante todo el proceso y resolvemos cualquier necesidad que pueda surgir", explica Sergio Ramos. Si algo diferencia a Maradela es su ubicación. Rodeada de naturaleza y diseñada respetando al máximo el entorno, la finca ha convertido ese paisaje en su principal seña de identidad. "Es muy difícil encontrar un espacio donde realmente te cases en plena naturaleza", afirma Ramos.

Actualmente el recinto dispone de unos 25.000 metros cuadrados de superficie destinados a eventos, con más de 8.000 metros cuadrados de jardines, distintos espacios exteriores, carpa, salón interior, cocina propia donde se elaboran íntegramente los menús y alojamiento para los novios y sus familiares. Además de bodas, la finca acoge reuniones de empresa, presentaciones y celebraciones privadas.

Una nueva etapa entre lavandas: Távora

El crecimiento experimentado durante estos años ha llevado al grupoempresarial a dar un nuevo paso con la incorporación de una segunda finca, Távora, para celebraciones. Se trata de un espacio ubicado en Tiedra (Valladolid), a tan solo diez minutos de Toro, que responde a un concepto diferente al de Maradela. Mientras la finca zamorana basa su personalidad en las celebraciones al aire libre, el nuevo proyecto apuesta por un entorno con mayor protagonismo de los espacios interiores, lo que permitirá ampliar la oferta durante todo el año y celebrar bodas y cualquier tipo de evento durante las cuatro estaciones del año. Aunque la finca acaba de iniciar su actividad, ya ha cerrado varias bodas para esta temporada y continúa completando fechas para 2027, una apuesta con la que el grupo pretende responder a la elevada demanda que viene registrando Maradela desde hace años.n