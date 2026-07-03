Hacienda ha devuelto ya en Zamora 27 millones de euros a los contribuyentes

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 27,6 millones de euros a 47.866 contribuyentes de Zamora, al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), con un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha de menos del 1% en número y en importe. A fecha del 3 de julio ya se habían abonado el 80% de las solicitudes de devolución y el 69% de los importes a devolver que se han solicitado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 92.441 declaraciones, un 3,2% más que el año anterior, de las cuales 59.320 con resultado a devolver y el resto a ingresar.

Renta Directa, primera opción para declaraciones sencillas

En la campaña que ahora concluye, Renta Directa se ha posicionado como la primera opción escogida por los contribuyentes con declaraciones sencillas para presentar su declaración, por encima de las aplicaciones de móvil y de las vías con asistencia personalizada: el plan Le Llamamos de asistencia telefónica y la atención en oficinas.

Principales datos de la campaña de la Renta 2025 en Zamora, Castilla y León y España / Agencia Tributaria

Prueba de que se trata de un servicio complementario y no sustitutivo de la aplicación móvil, es el hecho de que este incremento tan fuerte en las presentaciones con Renta Directa no se ha producido en detrimento de las presentaciones realizadas con la app. Con la aplicación móvil de la Agencia se han presentado un 26,8% más de declaraciones, de las cuales un 15,9% más, se corresponden con presentaciones en un solo clic y el resto son contribuyentes a los cuales la app ha derivado a la Sede electrónica de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

53.700 rectificaciones tras los avisos preventivos

A lo largo de la Campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en Renta Web y en la app) a contribuyentes de todo el país que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual Renta Web ofrece una propuesta con los datos ya incorporados.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y advertencias para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.

Impuesto sobre el Patrimonio

En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros. Al término de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.