Faúndez presenta la estrategia de prevención de incendios de Zamora en el foro nacional del PP

"La lucha contra los incendios no puede centrarse únicamente en la extinción cuando el fuego ya se ha declarado, sino que debe comenzar mucho antes". Con estas palabras el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, subrayó en el II Foro de Diputaciones, Cabildos, Consells y Juntas Generales del Partido Popular, la importancia de tomar medidas frente al fuego. El dirigente participó en el encuentro celebrado en Castellón para presentar la estrategia de prevención de incendios que impulsa la institución provincial, un programa que moviliza más de 9,5 millones de euros y que sitúa la prevención como el eje fundamental de la política provincial de protección del medio rural.

Responsables provinciales populares de toda España pudieron conocer en mayor detalle el modelo zamorano como ejemplo de gestión desde el ámbito provincial para proteger a las personas, los núcleos de población y el patrimonio natural. Durante su intervención, Faúndez resaltó que la experiencia de los últimos años demuestra que la lucha contra los incendios no puede centrarse únicamente en la extinción cuando el fuego ya se ha declarado, sino que "debe comenzar mucho antes, actuando sobre el territorio, eliminando el combustible vegetal acumulado, mejorando la planificación municipal, reforzando las infraestructuras de apoyo a la extinción y dotando a ayuntamientos y servicios de emergencia de más recursos y mejores herramientas".

Para ello, desde la Diputación de Zamora se ha diseñado un plan integral que implica a todas las áreas de la institución y que pretende ofrecer soluciones permanentes a los municipios, especialmente a los de menor población, que por sí solos no disponen de capacidad técnica o económica para afrontar actuaciones de esta envergadura.

Javier Faúndez en el II Foro de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares PP. / Cedida / LZA

Uno de los primeros pilares del programa consiste en dotar a los ayuntamientos de un instrumento jurídico eficaz mediante una ordenanza reguladora para la limpieza de terrenos y solares. Esta ordenanza "permitirá a los consistorios actuar con mayor seguridad jurídica para exigir la limpieza de parcelas urbanas y periurbanas cuyos propietarios incumplan sus obligaciones, evitando la acumulación de maleza y vegetación seca que incrementa el riesgo de propagación del fuego hasta las viviendas", destacó Faúndez.

Otro de los grandes ejes es la planificación. Para ello, la Diputación invertirá 358.000 euros en la redacción de planes de prevención de incendios para las localidades con mayor nivel de riesgo, así como en la elaboración de guías de actuación para todos los municipios de la provincia. Estos documentos identificarán las zonas más vulnerables, establecerán prioridades de actuación, definirán medidas preventivas y servirán como herramienta de trabajo para los responsables municipales y los servicios de emergencia. Iniciativa que cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León.

Faúndez incidió especialmente en la necesidad de mantener limpios los entornos de los núcleos de población. Con este objetivo, la Diputación desarrollará una encomienda de gestión dotada con 3 millones de euros para ejecutar desbroces en los cascos urbanos y crear anillos de seguridad alrededor de los pueblos, reduciendo la continuidad del combustible vegetal y dificultando que un incendio forestal pueda alcanzar las viviendas. A esta actuación se sumará la renovación del contrato de mantenimiento de desbroces a partir de 2027, con una bonificación del 80% del coste para los terrenos municipales, además de trabajos periódicos de repaso realizados por los propios servicios de la Diputación para mantener las zonas despejadas durante todo el periodo de máximo riesgo.

Otra de las medidas destacadas por el presidente zamorano, durante su comparecencia en la mesa de debate "Buenas prácticas: soluciones reales desde los gobiernos provinciales e insulares", fue la adquisición de biotrituradoras, con una inversión de 530.000 euros, que serán entregadas a las mancomunidades de la provincia para facilitar la eliminación de los restos vegetales procedentes de los desbroces. Con ello se evitará la acumulación de montones de ramas y matorral, convirtiendo esos residuos en material triturado aprovechable y eliminando nuevos focos de riesgo.

La institución provincial, tal y como explicó Faúndez en el foro, también reforzará la capacidad de respuesta inmediata de los municipios mediante la compra de material básico de primera intervención contra incendios, con una inversión de 210.000 euros. Cada ayuntamiento recibirá lotes compuestos por bate fuegos y mochilas extintoras, distribuidos en función del número de núcleos de población, con el objetivo de que los primeros intervinientes dispongan de medios adecuados mientras llegan los servicios especializados.

El abastecimiento de agua constituye otro aspecto esencial del programa. Para ello, la Diputación invertirá 500.000 euros en la limpieza, recuperación, ampliación y, cuando sea posible, construcción de nuevas charcas y balsas de almacenamiento de agua, infraestructuras que servirán tanto para facilitar el trabajo de los medios de extinción terrestres y aéreos como para garantizar el abastecimiento de agua al ganado y a la fauna silvestre en épocas de sequía.

En paralelo, la Diputación reforzará sus medios materiales mediante una inversión de 660.000 euros destinada a la adquisición de nueva maquinaria pesada, entre ella buldóceres y equipos desbrozadores multifuncionales de última generación, capaces de abrir cortafuegos, acondicionar terrenos y ejecutar trabajos preventivos con mayor rapidez y eficacia.

Javier Faúndez en el II Foro de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares PP. / Cedida / LZA

El presidente también presentó el programa de revisión integral de la red provincial de bocas de riego contra incendios, una actuación que comenzará con la elaboración de planos de infraestructuras para todos los municipios y la inspección de cada una de las bocas por parte de los Bomberos Provinciales. Paralelamente, la Diputación destinará 1,3 millones de euros a una convocatoria específica para renovar aquellas instalaciones que presenten deficiencias y garantizar que estén plenamente operativas cuando sean necesarias.

La estrategia provincial incorpora igualmente medidas dirigidas al mantenimiento de la actividad agraria y ganadera como herramienta de prevención. En este ámbito, se destinarán 600.000 euros a ayudas para la implantación de cercados virtuales, favoreciendo el pastoreo extensivo, considerado una de las fórmulas más eficaces para reducir la carga de combustible vegetal de forma natural. Asimismo, la Diputación ha creado una línea de 50.000 euros destinada a complementar las indemnizaciones por la pérdida de ganado vacuno y equino reproductor como consecuencia de incendios forestales, compensando la diferencia entre las ayudas estatales y el valor real de los animales.

Actuaciones que se complementan con el continuo fortalecimiento del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, destacando Faúndez la construcción del nuevo Parque de Bomberos de Alta Sanabria, en Requejo de Sanabria, con una inversión superior a 2,3 millones de euros, que permitirá mejorar los tiempos de respuesta en una de las zonas con mayor masa forestal de la provincia. El proyecto incluye las nuevas instalaciones, la incorporación de vehículos especializados y la contratación de diez nuevos bomberos.

El presidente concluyó su intervención defendiendo el papel de las diputaciones como administraciones "imprescindibles" para garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural y afirmó que la prevención debe convertirse en una "política permanente, sostenida en el tiempo y basada en la cooperación entre administraciones". "Cada euro invertido en prevención evita daños mucho mayores, protege vidas, preserva nuestro patrimonio natural y ofrece mayor seguridad a los vecinos de nuestros pueblos", pronunció.

La intervención de Faúndez formó parte de la última mesa de trabajo del foro y precedió a la presentación de las conclusiones del II Foro de Diputaciones, Cabildos, Consells y Juntas Generales del Partido Popular, en las que se puso de manifiesto la importancia de las administraciones provinciales para garantizar la prestación de servicios públicos, impulsar la cohesión territorial y responder con eficacia a los desafíos del medio rural.

El encuentro concluyó con el acto de clausura, en el que intervinieron el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quienes defendieron el papel estratégico de las diputaciones, cabildos, consells y juntas generales como administraciones esenciales para fortalecer el municipalismo, mejorar la calidad de los servicios públicos y contribuir al desarrollo equilibrado del conjunto del territorio. El dirigente zamorano asistió al foro acompañado por el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado provincial por la comarca de Sanabria-La Carballeda, Ramiro Silva Monterrubio, y por el vicepresidente cuarto y diputado provincial por la comarca de Benavente, Emilio Fernández Martínez.