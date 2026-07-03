David y Goliat: Cuando ser pequeño, mujer y de Zamora es una ventana

Los pequeños son más flexibles y más baratos que los grandes. Es una de las constataciones que llevan a la Cámara de Comercio a ahondar en las iniciativas que buscan crear estructuras de negocio en las que colaboren las grandes empresas, poseedoras de cargas de trabajo importantes, con pequeños negocios que necesitan de esa facturación extra para mejorar sus expectativas.

Cerca de una treintena de mujeres empresarias de Zamora han participado en reuniones online que tratan de establecer esos lazos, promovidas por la Cámara de Comercio, como explica Carlos Prieto, director del departamento internacional de la entidad.

Uno de los actores principales de estas reuniones es Valeria Rodríguez Felgueras de We Connect, una ONG internacional sin fines de lucro que trata de poner en relación a empresas propiedad de mujeres con multinacionales.

Se trata de buscar estas empresas “ocultas y solas” para ayudarles a transitar por el proceso de certificación que les permitan convertirse en proveedores de productos y servicios de las grandes.

Se ha llegado a veinte mil empresas y 150 compradores en todo el mundo que “están vendiendo más y mejor entre ellas y con esos contratos multinacionales, mejores”

Se trata, como explica en su página web, de “ayuda a llevar dinero a manos de mujeres propietarias de negocios al permitirles competir en el mercado global”.

We Connect International conecta a los compradores miembros con empresas propiedad de mujeres, mejora sus capacidades para realizar transacciones comerciales, e infunde confianza en que los vendedores cumplen con los estándares de los compradores para las empresas propiedad de mujeres.

Responsabilidad social corporativa

En el encuentro participó Virginia Noguero, de Diageo, que es la propietaria de muchas las principales bebidas alcohólicas, con marcas como las de vodka Smirnoff, los wiskis Johnie Walker o JB o la ginebra Gondon´s, entre más de 200 referencias presentes en 180 países del mundo. “Dentro de los objetivos de responsabilidad social corporativa de espíritu del progreso de la diversidad hay uno muy concreto que lo que busca es apoyar a emprendedores de colectivos infrarrepresentados, entre ellos el apoyo al emprendimiento de las mujeres. Desde el principio tuvimos mucha relación con nuestro compromiso y cada vez que sacamos un concurso llamamos a estas empresas que por tamaño o localización tendrían más difícil acceder a estos contratos".

"Por ejemplo, necesito una consultoría legal en Alemania. Busco qué empresas se pueden presentar, firmas legales propiedad de mujeres, contactamos con ellas e invitamos al concurso para que compitan en igualdad de condiciones con otras corporaciones", relata la responsable de Diageo.

Noguero explica que contar con esta serie de empresas no solo es una acción altruista, sino que tienen varias ventajas con respecto a otras corporaciones mayores, como son la flexibilidad y agilidad, la innovación y el talento. “Son empresas que están empezando con toda la ilusión, son ágiles, flexibles” sobre todo en tiempos de incertidumbre, como se ha visto con la pandemia o las guerras.

El 80% de las empresas son de minorías de grupos infrarrepresentados como son los de las mujeres, que aportan un talento en muchas categorías y logran ganar concursos. Y en algunos casos es también el precio su ventaja competitiva y por eso logran que se les adjudique un suministro o un servicio.

Lucía Lehmann y Valeria Sáenz también intervinieron en estas sesiones con empresarias. son las propietarias de la empresa 2Leap que ayuda a dar el salto a las empresas propiedad de mujeres a obtener la certificación Women Owned, planifica estrategias de crecimiento y desarrollo, con inteligencia artificial, crea modelos de análisis predictivo y estrategias de internacionalización y crecimiento comercial escalable y sostenible en el tiempo. “Muchas veces en estos campos, con el anhelo de crecer rápido, los participantes en el ecosistema prometen cosas poco realistas”, señalan.

La IA (inteligencia artificial), defienden, “permite escalabilidad, permite a las pymes contar con más recursos. Las herramientas digitales posibilitan extender nuestros brazos y no necesariamente reemplazar lo humano".