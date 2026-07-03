¿Censura en las redes sociales de centros culturales? Una orden verbal que afecta a la Biblioteca Pública de Zamora genera malestar sindical

CC OO lo ha planteado como pregunta pero, a la vez, esa organización sindical ha dado en su exposición una respuesta afirmativa. "¿Censura previa en las redes sociales de museos, archivos y bibliotecas públicas de Castilla y León?". Con ese titular, CC OO ha difundido en un comunicado una situación que también se traslada a Zamora.

De hecho, el procurador autonómico del PSOE de Zamora Javier García Martín ha vinculado a una supuesta orden de palabra para que antes de publicar en redes sociales se cuente con el visto bueno de la nueva Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León el hecho de que la Biblioteca Pública de Zamora de la plaza de Claudio Moyano, que era especialmente activa en redes sociales y realizaba publicaciones todos los días laborables en Facebook, lleve una semana sin difundir ningún contenido.

El parlamentario autonómico del PSOE de Zamora ha recurrido a otra red social, X, para colgar dos imágenes, una del comunicado sindical sobre el posible control previo de los contenidos en redes sociales por parte de la Consejería, y otra del perfil en Facebook de la Biblioteca Pública de Zamora, sin contenidos en los seis últimos días, para ejemplificar la situación. "Dos imágenes juntas se entienden mejor", ha señalado García Martín, para recordar a continuación que el centro bibliotecario de la plaza de Claudio Moyano solía publicar "todos o casi todos los días laborables" contenidos "de calidad" y, sin embargo, ahora "sus redes llevan seis días paradas".

Denuncia sindical

De esta forma, el socialista zamorano se hizo eco del comunicado de CC OO en el que explicó que había tenido conocimiento de que la Consejería que dirige Alberto Díaz Pico (Vox) había dado instrucciones verbales dirigidas al personal de centros dependientes de su área, como bibliotecas, archivos y museos, para que no publicaran en redes sociales sin el consentimiento o el visto bueno previo de la Consejería. "Si esto se confirma estamos ante un asunto gravísimo, los servicios públicos culturales no necesitan censura previa", indicó el sindicato, que recordó que las redes sociales de las bibliotecas "no son un capricho", sino que informan de actividades, acercan la lectura, difunden servicios públicos y crean comunidad, por lo que "bloquear o condicionar esas publicaciones supone apagar una vía directa de comunicación con la ciudadanía".

Del mismo modo, el sindicato mostró su preocupación porque se solicitaran nombres, teléfonos y correos de quienes gestionaban esas redes sociales y anunció que pedirá explicaciones por todo ello y defenderá la profesionalidad del personal de las bibliotecas porque "la cultura pública no puede gestionarse desde el miedo ni desde el silencio".

Para CC OO, "controlar previamente lo que comunican las bibliotecas se parece demasiado a censura". Este diario ha intentado, sin éxito por el momento, obtener una versión de la Consejería sobre las supuestas instrucciones verbales y los motivos de la ausencia de contenidos en la última semana en el perfil de la Biblioteca Pública de Zamora en Facebook, que cuenta con 20.000 seguidores.

El nuevo responsable de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ocupó la secretaría general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo cuando en la primera parte de la anterior legislatura Vox ocupó esa cartera autonómica, y desde ese cargo ya mantuvo numerosas discrepancias y enfrentamientos dialécticos con los sindicatos de clase.